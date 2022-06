Jurassic World : toute la saga ordonnée du pire au meilleur

Images universelles

Jurassic Park et Jurassic World ont fasciné le monde entier en mêlant humains et dinosaures sur grand écran. Quel est le meilleur film de la série ?

©IMDBUn T-Rex en action

parc jurassique est l’un des grands titres de la filmographie de Steven Spielberg qui a révolutionné le monde de l’industrie cinématographique avec des effets visuels jamais vus auparavant. Le film est la pierre angulaire d’une franchise devenue au fil des ans un classique, donnant même naissance à une autre série de films avec la même formule : Monde jurassique.

Les films présentent un monde dans lequel les humains et les dinosaures, séparés par 65 millions d’années, se rencontrent et le résultat est tout simplement désastreux, les créatures prenant la place des prédateurs alpha dans la chaîne alimentaire en ajoutant des personnes dans le cadre d’un régime riche en protéines. Il y a du temps pour les séquences pleines de suspense comme pour l’horreur la plus grotesque. Génie!

+Les films classés du pire au meilleur

.6. Parc Jurassique 3

Un couple contacte le Dr Grant pour obtenir de l’aide à la recherche de leur fils disparu sur une île infestée de dinosaures. Le paléontologue et un collègue s’entendent et rejoignent un groupe de personnages qui vont rencontrer des vélociraptors hyper-intelligents et un prédateur encore plus dangereux que le T-Rex : un Spinosaurus.

.5. Jurassic World 2 : Royaume déchu

Quelques années après la fermeture de Jurassic World, Owen et Claire se rendent à Isla Nublar pour y sauver les dinosaures d’un volcan actif. Il veut donc contacter le rapace Blue tout en démêlant un complot qui pourrait changer à jamais l’ordre naturel de la planète Terre.

.4. Jurassic Park 2 : Le monde perdu

Une équipe avec Ian Malcolm en charge est envoyée sur une nouvelle île où les dinosaures se sont reproduits librement pour documenter la vie des créatures tandis que la société InGen a envoyé une autre équipe pour prélever des spécimens de ce nouvel emplacement pour ouvrir un Jurassic Park à San Diego. Une mauvaise idée!

.3. Monde jurassique

22 ans après l’échec de Jurassic Park un nouveau parc à thème avec des attractions vivantes, Jurassic World, fonctionne parfaitement bien. Jusqu’à ce qu’une création hybride des scientifiques en charge, l’Indomitus Rex, trouve un moyen de s’évader de sa prison et transforme l’endroit en un véritable enfer jurassique avec différentes espèces, toutes dangereuses, en cavale.

.deux. Jurassic World : Dominion

Les dinosaures habitent maintenant le monde entier et coexistent avec les humains. Un complot ourdi par un homme d’affaires ambitieux réunit Owen Grady et Claire Dearing avec Ellie Sattler, Alan Grant et Ian Malcolm. Ensemble, anciens et nouveaux héros font face à des menaces de toutes sortes, y compris Giganotosaurus et Velociraptors entraînés à tuer. L’objectif? Sauvez l’humanité de l’extinction.

.1. parc jurassique

Une percée scientifique révolutionnaire permet à John Hammond de faire revivre les dinosaures et prévoit de les exposer dans un parc à thème. L’homme d’affaires visionnaire invite trois scientifiques, leurs petits-enfants et un avocat à être les premiers à voir les attractions les plus incroyables de l’histoire. Cependant, tout ne se passe pas comme Hammond l’avait prévu et les prédateurs les plus voraces sont désormais en liberté : le T-Rex et les Vélociraptors. La terreur!

