Jurassic World Return de Bryce Dallas Howard atterrit dans une nouvelle image de premier regard

Nous sommes à un peu plus de six mois de l’arrivée du très attendu Jurassic World : Dominion arrivant dans les cinémas. Bien que nous ayons eu droit à la préquelle d’ouverture du film, à une nouvelle affiche et à de nombreux commentaires taquins de la part des nouvelles et des anciennes stars de la franchise, nous n’avons pas encore vu de bande-annonce et de première vue de l’un des acteurs principaux – qui cette fois-ci incluant le Monde Jurassique les habitués Chris Pratt et Bryce Dallas Howard et originale parc jurassique les acteurs Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Cependant, grâce à l’aperçu 2022 de Total Film – via GamesRadar, nous avons maintenant eu un premier aperçu de Clare Dearling de Bryce Dallas Howard dans une situation assez précaire.

Dans la nouvelle image du film, nous voyons Clare essayer de garder la tête au-dessus de l’eau d’un plan d’eau tropical recouvert d’algues, ce qui en soi est suffisant pour causer du stress à quiconque se demande constamment quel genre de créatures peut se cacher sous la surface. Cependant, il semble que Clare ait plus de soucis que ce qui pourrait lui grignoter les orteils, car juste derrière elle se trouvent les pieds de ce qui semble être un assez gros dinosaure.







Les Monde Jurassique La franchise a vu une version réussie du désastreux parc à thème basé sur les dinosaures de John Hammond prendre vie jusqu’à la sortie d’une nouvelle créature artificielle appelée Indominus Rex qui a provoqué le chaos. Dans Jurassic World : Royaume déchu, l’île abritant les deux anciens parcs a été détruite par une éruption volcanique, de nombreux dinosaures ayant été déplacés vers le domaine de l’ancien partenaire commercial de Hammond, Benjamin Lockwood, qui a ses propres plans pour exploiter les bêtes préhistoriques. À la fin du film, les dinosaures parcourent à nouveau la Terre, mais cette fois, ils ont la compagnie des humains. Comment tout cela finira sera révélé avec Jurassic World Dominion en juin.





D’après ce que nous savons jusqu’à présent, l’arrivée de nombreux dinosaures dans le monde ne s’est pas déroulée sans heurts, comme on peut s’y attendre lorsque de nombreuses bêtes éteintes ont un goût pour la viande et se sont essentiellement vu confier la libre circulation de l’abattoir. Avec le segment de préquelle publié en ligne le mois dernier, qui se termine par un T-Rex se frayant un chemin à travers un cinéma drive-in, poursuivi par un hélicoptère, en 2019, quand on le croyait Domination sortira l’année suivante, on nous a également donné La bataille à Big Rock, qui montrait que plus de gens étaient terrorisés par les dinosaures, ce qui donne dans l’ensemble un assez bon indicateur de la façon dont les choses se sont passées lorsque nous reprenons les événements au début du film.

Jurassic World : Dominion devrait être l’un des gros blockbusters de 2022, étant donné que les films précédents sont devenus deux des films les plus rentables de tous les temps. Cette fois-ci, il y a l’attrait supplémentaire d’être une suite héritée, qui réunit les mondes de parc jurassique et Monde Jurassique de façon que Jurassic World : Royaume déchu n’a pas réussi à faire avec son camée trop bref de Jeff Goldblum en tant que Ian Malcolm. On nous a promis des rôles beaucoup plus charnus pour les trois acteurs originaux de retour et un véritable point culminant pour la série, bien qu’il ait été laissé entendre qu’il pourrait y avoir d’autres films à venir pour la franchise bien-aimée.









