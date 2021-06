Jurassic World: Répartition de l’aperçu de Dominion IMAX, voici ce que nous avons appris

C’est peut-être dans près d’un an, mais Universal Pictures suscite déjà l’enthousiasme des cinéphiles pour Jurassic World : Dominion. La troisième entrée de la trilogie actuelle devrait sortir en salles l’été prochain et le studio a récemment révélé un énorme tease (dans tous les sens du terme) pour le blockbuster aux côtés des projections IMAX de F9. C’était bourré d’action et révélateur. En attendant que les images arrivent en ligne, voici un aperçu de ce qui se passe actuellement dans les cinémas dans l’aperçu IMAX de Jurassic World 3.

Jurassic World: Répartition des séquences de prévisualisation IMAX de Dominion Attention : spoilers à venir pour le Monde Jurassique 3 Aperçu IMAX. Pour ceux qui ne veulent rien gâcher, faites demi-tour maintenant. Les images, il convient de le mentionner, ne sont pas seulement une bande-annonce. Il s’agit d’un aperçu étendu qui contient une énorme séquence étendue ainsi que ce qui peut être décrit comme un bref teaser. Pas beaucoup de récit est tissé dans l’aperçu. Bien que cela donne une idée générale de ce que propose ce film. Et ce qu’il offre, ce sont de nouvelles idées folles. Il promet d’explorer de nouvelles choses pour la franchise.

Les images démarrent dans un passé lointain, il y a environ 65 millions d’années. Oui, nous remontons à l’époque où les dinosaures régnaient sur la Terre. Il joue comme le film éducatif le plus cher jamais produit au début. Un peu comme les anciennes émissions spéciales sur les dinosaures que l’on pourrait voir sur Discovery Channel. Seulement avec des sensibilités de blockbuster. Alors que nous voyons des dinosaures familiers, tout semble différent. La palette de couleurs. Les paysages. La nature brutale du monde antique. Dinosaures essayant de survivre dans leur élément naturel. Il ne manque qu’une narration de Richard Attenborough. Même l’apparence des dinosaures eux-mêmes est un changement radical. Oui, ils ont des plumes. Il y a une tentative de faire en sorte que ces créatures aient l’air plus scientifiquement exactes qu’elles ne l’ont fait dans le parc jurassique série jusqu’à ce point.

Cette partie de l’aperçu atteint son paroxysme lorsqu’un T-rex, vraisemblablement celui qui a fourni l’ADN du T-rex original de Jurassic Park, se lance dans une bagarre hardcore avec un giganotosaurus, une nouvelle espèce de la franchise. Le combat a l’air assez incroyable et a du punch. C’est violent et gros. En fin de compte, le rex rencontre sa disparition. On voit un moustique se poser sur sa peau, boire un peu de sang et s’envoler. Encore une fois, la présomption ici est que ce moustique sera piégé dans l’ambre et fournira du Dino DNO à John Hammond à exploiter dans des millions d’années.

Nous sommes ensuite transportés dans le présent, reprenant après les événements de 2018 Royaume déchu. Comme les fans s’en souviendront sûrement, les dinosaures restants d’Isla Nublar avaient été transportés sur le continent et sont désormais en liberté. Au fur et à mesure que nous apprenons, cela a entraîné, comme le dirait Ian Malcolm, le chaos. Une équipe dans un hélicoptère est vue en train de chasser le T-rex à travers de la verdure en pleine nuit. Malheureusement pour certains cinéphiles, elle est sur un chemin direct vers un ciné-parc. Rexy fait alors irruption, se frayant un chemin de destruction. Le théâtre en plein air est plongé dans une frénésie, tout le monde cherche désespérément à s’échapper avec sa vie. C’est à la fois effrayant et amusant. Le réalisateur Colin Trevorrow parvient à injecter de petits moments d’humour au milieu du carnage. Oui, nous avons vu un T-rex lâcher à San Diego en Le monde perdu mais cette séquence a une sensation radicalement différente. C’est plus convaincant.

Une fois cette séquence terminée, nous passons ensuite à ce qui peut être décrit comme une brève bande-annonce. Nous voyons plus de photos de dinosaures dans le monde réel avec des humains. C’est du pur pandémonium. Nous apercevons un troupeau de ce qui semble être des gallimimus se précipitant dans la circulation. Nous voyons un allosaure déchirant un camp dans les bois. Un plan qui a été en fait recyclé à partir du court-métrage en direct Battle at Big Rock. Les mosasaures bondissent de l’océan pour voler les prises d’un bateau de pêche. L’accent est clairement mis sur le fait que les humains et les dinosaures doivent coexister maintenant. Ce n’est plus un incident isolé. Nous arrivons ensuite à la carte de titre promettant que le film arrivera l’été prochain.

Qu’avons-nous appris de Jurassic World : Dominion IMAX Preview ? En plus de voir une partie de ce que Colin Trevorrow a concocté, nous en avons appris un peu, en termes généraux, sur le film. Une grande partie de ce qui a été mis en avant jusqu’à présent est le fait que toute la franchise sera unie. Le trio original de JP, Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, revient respectivement sous le nom d’Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm. Tout comme Chris Pratt et Bryce Dallas Howard dans le rôle d’Owen Grady et Claire Dearing. L’ancien et le nouveau sont sur le point d’entrer en collision. Mais les images ne nous ont pas montré une seule image de ces acteurs en action. Au lieu de cela, il a essayé de brosser un tableau du monde. Cela a créé un sentiment. Un sens de l’atmosphère.

L’équipe de réalisation n’aurait aucun moyen de savoir que les ciné-parcs allaient explorer en 2020 alors que la pandémie faisait rage. Mais ce moment semble étrangement approprié maintenant. À cette fin, même si cela peut sembler une chose étrange à dire, l’aperçu a rendu tout cela réel. Ou aussi réel que quelque chose d’étrange pourrait éventuellement se sentir. Royaume déchu, à bien des égards, se sentait comme un moyen d’atteindre une fin. Cela ne semblait pas du tout réel. Cette séquence, en revanche, se sent, oserais-je dire, enracinée. Si le dinosaure et l’homme étaient soudainement mélangés après 65 millions d’années, cela semble être une représentation juste du chaos qui s’ensuivrait. Universal ne va pas mal avec celui-ci, ce qui serait facile à faire, compte tenu du concept. Ils le traitent sérieusement, mais pas tellement que cela enlève le plaisir.

Le plus gros point à retenir est peut-être qu’Universal considère cela comme un blockbuster dans le vrai sens du terme. Un film à voir sur grand écran. Un film à monter un an à l’avance. Un film qui montrera au public quelque chose qu’il n’a jamais vu auparavant. Tout comme l’original de Steven Spielberg parc jurassique. Cela se positionne comme un moment incontournable de la culture pop. Et si le marketing peut être aussi convaincant d’un bout à l’autre, il pourrait bien s’agir d’une véritable expérience de culture pop partagée à ne pas manquer. Jurassic World: Dominion sortira en salles le 10 juin 2022, de Universal Pictures.

Sujets : Jurassic World 3, Jurassic World, IMAX, Jurassic Park