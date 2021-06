Jurassic World Meets Fast & Furious est-il possible ? Le directeur national intervient

LEGO 75942 Jurassic World Vélociraptor : la Mission de Sauvetage en Avion, Jeu de Construction pour Enfants d'âge préscolaire

Avec un superbe avion, des raptors, un véhicule tout-terrain et plus encore, le set Vélociraptor : la mission de sauvetage en avion (75942) permet aux aventuriers d’âge préscolaire de s’amuser tout en apprenant à construire et à mettre en scène des histoires pleines d'action dans l'univers LEGO Jurassic World. L'avion comprend une base de démarrage pour faciliter la construction, ainsi qu'une chaîne pour les missions de sauvetage ; les jeunes enfants peuvent mettre en scène de passionnantes histoires avec 2 figurines Jurassic World – Owen Grady et Sinjin Prescott. Inclut un vélociraptor articulé, un poste d’observation à la cime d’un arbre, un nid de dinosaure pour Delta, le bébé vélociraptor, ainsi que des accessoires tels qu’une carte au trésor, un œuf de dinosaure et 2 diamants pour un jeu créatif. Idéal pour jouer seul ou à plusieurs et parfaitement compatible avec les autres sets LEGO, ce set de débutant de 101 pièces constitue un cadeau exceptionnel à offrir aux enfants de 4 ans et plus, pour Noël, un anniversaire ou une occasion spéciale. L’avion mesure plus de 6 cm de haut, 18 cm de long et 16 cm de large, et se glisse facilement dans un sac avec le tout-terrain, les raptors et les personnages LEGO Jurassic World, pour occuper les enfants pendant les voyages. Pas besoin de piles ! Ce fabuleux jouet à construire pour enfants d'âge préscolaire est alimenté par l'imagination des enfants ; ils peuvent ainsi développer leurs talents créatifs en inventant des histoires sans fin et en s’amusant comme des fous. Ce modèle à construire Jurassic World sur le thème des dinosaures est destiné à un enfant qui ne connaît pas encore les sets LEGO Aucun problème. Il inclut des instructions illustrées étape par étape, pour que même les débutants puissent construire en toute confiance dès l'ouverture de la boîte. Les sets de construction LEGO 4+ embarquent les jeunes enfants dans un vaste univers composé de leurs films, personnages de télévision et héros du quotidien préférés, et les aident à comprendre le but des étapes de construction tout en renforçant leur confiance en eux. Depuis 1958, les briques LEGO sont conformes aux normes industrielles les plus élevées, afin que les petites mains puissent toujours les assembler et les séparer facilement.