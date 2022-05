Jurassic World: Les affiches des personnages de Dominion mettent l’accent sur l’ancien et le nouveau

Les anciens et les nouveaux personnages sont mis en lumière dans cet ensemble d’affiches de personnages pour la prochaine suite de dino Dominion du monde jurassique. Publié via Instagram, les goûts de la parc jurassique trio hérité, Laura Dern en tant que Dr Ellie Sattler, Jeff Goldblum en tant que Dr Ian Malcolm et Sam Neill en tant que Dr Alan Grant, rejoindront le duo Jurassic World Chris Pratt en tant qu’Owen Grady et Bryce Dallas Howard en tant que Claire Dearing, dans l’espoir de survivre à un monde désormais partagé par les humains et les dinosaures.

Dominion du monde jurassique sera la première fois que les personnages hérités se retrouveront face à face avec leurs homologues plus récents. Le public est non seulement ravi de voir Alan Grant, Ian Malcolm et Ellie Settler ramenés dans la mêlée, mais aussi l’aboutissement d’une franchise qui a débuté il y a près de trois décennies.

« C’est le film que j’attendais de faire depuis le début », avait précédemment déclaré le réalisateur Colin Trevorrow à propos de Jurassic World Dominion. « C’est celui sur lequel nous avons passé les deux derniers films à construire. Cela faisait vraiment partie d’une histoire plus large et faisait partie de la conception. Et je pense que les gens sous-estiment peut-être la taille et l’importance des personnages de Laura Dern et Sam Neill et Jeff Goldblum. dans ce film. »

Chris Pratt a depuis taquiné la finalité de Dominion du monde jurassique en disant : « Tu sais, quand tu vas à un feu d’artifice comme le 4 juillet ou le Nouvel An, il y a toujours le final ? Tu l’attends, et puis boum ! Et tu te dis : ‘Oh ! Ça y est ! C’est la finale !’ J’ai l’impression que tout le film est comme ça. C’est… 30 ans de tournage, c’est le sixième film jurassique, c’est la fin de cette franchise. »





Jurassic World : Dominion Will Stomp dans les théâtres le mois prochain





Réalisé par Colin Trevorrow, Dominion du monde jurassique reprendra avec notre large distribution de personnages environ quatre ans après l’incident du domaine de Lockwood à la fin de la tranche précédente, Jurassic World : Royaume Déchu. Les dinosaures vivent et chassent désormais aux côtés des humains dans le monde entier, mais cet équilibre fragile refaçonnera l’avenir et déterminera, une fois pour toutes, si les êtres humains doivent rester les prédateurs suprêmes sur une planète qu’ils partagent désormais avec les créatures les plus redoutables de l’histoire.

L’intrigue verra le retour de plusieurs héros de la Monde jurassique franchise, comme Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, qui cette fois doivent faire équipe avec des visages familiers du passé de la franchise. La suite ramènera plusieurs personnages hérités de Parc jurassique, y compris le Dr Alan Grant, le Dr Ellie Sattler, le Dr Ian Malcolm et le Dr Lewis Dodgson.





Dominion du monde jurassique mettra donc en vedette une grande distribution d’ensemble, composée de Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, BD Wong, Omar Sy, Isabella Sermon, Justice Smith et Daniella Pineda, qui reprendront chacun leurs rôles de films jurassiques précédents. Ils sont rejoints par les nouveaux venus DeWanda Wise, Mamoudou Athie, Campbell Scott, Scott Haze et Dichen Lachman.

Dominion du monde jurassique devrait sortir en salles aux États-Unis le 10 juin 2022 par Universal Pictures.





