Jurassic World: le directeur de Dominion taquine les intrigues et le temps d’écran de Legacy Cast

Jurassic World : Dominion ramènera trois des originaux parc jurassique stars sous la forme de Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, qui reprendront respectivement leurs rôles d’Alan Grant, Elle Satler et Ian Malcolm. Après l’apparition décevante de « clignez des yeux et vous le manquez » de Ian Malcolm de Goldblum dans Jurassic World : Royaume déchu, les fans étaient à l’origine sceptiques quant au temps que l’ancien casting aurait à l’écran dans le nouveau film, de peur de se sentir à nouveau dupés. Cependant, le réalisateur Colin Trevorrow a apaisé les inquiétudes en révélant un peu plus le temps d’écran que les trois personnages auront dans Jurassic World : Dominion et comment leurs histoires se dérouleront dans le film.

Dans l’avant-première de Total Film 2022, Trevorrow explique que le très aimé parc jurassique les personnages verront autant de temps à l’écran que Chris Pratt et Dallas Bryce Howard dans le film, ce qui semble suggérer que les fans sont sur le point d’obtenir exactement ce qu’ils veulent du sixième film du parc jurassique la franchise. Trevorrow dit :

« Ils ne sont pas ensemble tout le temps, mais nous suivons leurs deux histoires de manière égale, et vous avez le sentiment qu’ils vont se heurter à un certain point. Il y a cette tension. Ce n’est pas nécessairement structuré d’une manière que nous Nous avons l’habitude de voir nos films hollywoodiens structurés. Mais ça marche. »

Depuis son apparition dans parc jurassique, Sam Neill a repris son rôle une fois pour parc jurassique III, qui a également présenté une apparition de camée par Dern, tandis que Jeff Goldblum a pris la tête en tant que Ian Malcolm dans Le monde perdu, qui présentait la première fois que des dinosaures ont été vus faire un voyage sur le continent avec des résultats dévastateurs. Avec les commentaires précédents de Trevorrow que le dernier film sera une « célébration de l’ensemble parc jurassique franchise » et disant que le film est le « point culminant d’une histoire » qui a été racontée depuis l’original parc jurassique film, ces derniers commentaires sont encore plus intrigants quant à la façon dont les personnages feront leurs apparitions respectives et comment ils se retrouveront ensuite.





Jeff Goldblum a précédemment taquiné l’apparence des personnages dans la suite, en disant: « La première chose que nous avons tournée … c’était une scène avec moi et Laura Dern et Sam Neill et nous étions – je ne peux pas vous en dire beaucoup – mais nous étaient toute la journée dans un espace très restreint et clos », a-t-il révélé. « Tu verras – c’est un mystère que tu résoudra quand tu verras [the movie.] Nous étions tous les trois dans un tout petit espace et nous étions menacés par – je ne peux même pas vous le dire – une faction surprenante de créatures préhistoriques que vous n’avez jamais vues auparavant. »

Étant donné que les commentaires de Trevorrow sur le film n’étant pas structurés comme prévu, cela signifiera-t-il que certains des personnages seront vus dans une sorte de contexte historique, les montrant peut-être dans le passé menant au point culminant auquel le réalisateur a fait allusion, ou sont-ils simplement répartis dans différents endroits jusqu’à plus tard dans la durée du film ? Tout sera révélé en juin 2022 lorsque le film arrivera dans les salles obscures.









