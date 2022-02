Jurassic World: la première bande-annonce de Dominion ramène le casting de Jurassic Park

La première bande-annonce de » Jurassic World : Dominion » vient d’être publié, étant le dernier chapitre de la nouvelle trilogie de parc jurassique. Le film légendaire sur les dinosaures apportera avec lui un nouveau groupe de bêtes qui tourmentera le personnage de Chris Pratt, Owen Grady et son groupe de dompteurs de dinosaures, ainsi que de réunir de vieilles connaissances. A la fin du dernier film »Royaume déchu », les dinosaures ont été relâchés dans le monde, les laissant parcourir la planète entière à l’état sauvage. Maintenant en »Domination »nous verrons ces énormes créatures se promener dans différentes parties de la planète.

Étant le nouvel épisode une continuation qui se déroule quatre ans après ce qui s’est passé dans le dernier film, nous verrons comment les gens se sont adaptés à un nouveau monde où les humains coexistent (ou non) avec les dinosaures. Avec des créatures écailleuses géantes en liberté sur Terre, les humains doivent reconstruire et repenser comment ils peuvent continuer à vivre sur la planète, sinon ils feront face à leur propre extinction.







Cela pourrait également vous intéresser : Paramount Animation et Nickelodeon préparent de nouveaux films sur les Schtroumpfs.

» Jurassic World : Dominion »présente de nouveaux types de dinosaures, apportant bien sûr le favori du film le T-Rex, mais introduisant également une version différente du Velociraptor typique, appelé Atrociraptor, qui sont des spécimens plus rapides, plus forts et plus intelligents.

La bande originale de « Parc jurassique » Réalisé par Steven Spielberg, il a révolutionné le cinéma et les effets spéciaux, utilisant pour la première fois les dinosaures animatroniques et la haute technologie spécialisée en CGI. Les dinosaures hyperréalistes présentés dans les premiers films ont contribué à faire de la franchise le mastodonte du box-office qu’elle est aujourd’hui, attirant des fans du monde entier qui sont tombés amoureux des monstres préhistoriques présentés sur grand écran.

Bien qu’aujourd’hui il y ait déjà une grande utilisation de CGI et qu’il existe toutes sortes d’avancées technologiques pour créer des effets visuels impressionnants, le directeur de » Jurassic World : Dominion », Colin Trevorrowa déclaré que le prochain épisode ferait un usage intensif de l’animatronique, en s’inspirant des modèles originaux de « Parc jurassique », pour rendre le film plus réaliste. De même, ce nouvel opus fera le bonheur des fans de la franchise, puisque le casting original de Jurassic Park sera de retour, notamment Sam Neil comme Alan Grant Laura Dern comme Ellie Sattler et Jeff Golbum comme le mathématicien Ian Malcolm.