Jurassic World : la bande-annonce de la saison 4 du Camp Cretaceous révèle une nouvelle île, de nouveaux dinosaures… et un tigre à dents de sabre ?

Frontier Developments Jurassic World Evolution 2 PS4

Jurassic World Evolution 2 est la suite très attendue du jeu de gestion immersif, révolutionnaire et hautement acclamé Jurassic World Evolution, édité par Frontier en 2018. Cette suite introduit une nouvelle campagne narrative captivante, d'incroyables nouvelles fonctionnalités et d'impressionnants dinosaures inédits, animés avec une authenticité à couper le souffle. Avec de nouveaux bâtiments et plus d'options de personnalisation, un jeu Jurassic World encore plus vaste, performant et authentique voit le jour.Prenez le contrôle avec des outils de gestion approfondis et des options plus créatives. Construisez et personnalisez de nouveaux bâtiments, et faites vos preuves en tant que gestionnaire au sein de sites encore inexplorés, de la forêt inextricable au désert rocheux. Sauvez et créez par bio-ingénierie plus de 75 espèces préhistoriques, comprenant les très demandés reptiles volants et marins, et observez-les s'emparer de leur territoire, se battre et interagir avec un réalisme poignant.