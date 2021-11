Jurassic World: la bande-annonce de la saison 4 de Camp Cretaceous a un tigre à dents de sabre à l’affût

Les Monde Jurassique les films nous ont donné des dizaines de nouveaux dinosaures qui n’apparaissaient pas dans l’original parc jurassique trilogie, et maintenant la série animée Jurassic World : Camp du Crétacé pousse la franchise un peu plus loin en introduisant d’autres bêtes préhistoriques autres que les dinosaures. Après cinq films, avec Jurassic World : Dominion terminer le Monde Jurassique trilogie l’été prochain, nous sommes sur le point de voir le monde du clonage s’étendre pour inclure le tigre à dents de sabre et plus encore lorsque la quatrième saison de la série dérivée reviendra sur Netflix le 3 décembre.

« Je pense qu’il est logique qu’il y ait plus que des dinosaures », a déclaré le showrunner Scott Kreamer à Collider. « Il y a aussi le fait que nous pouvons faire certaines choses et faire des changements dans notre émission qu’ils ne feraient peut-être pas ou ne pourraient pas faire dans les longs métrages. Partout où nous pouvons élargir ce monde et raconter cette histoire et voir des choses qui sont fraîches et nouveau alors c’est ce que nous voulons faire. »

La dernière bande-annonce de Camp Crétacé‘ la nouvelle saison a montré l’apparition du tigre à dents de sabre, ce qui a immédiatement soulevé la question de savoir si le nouvel ajout serait vu dans Jurassic World : Dominion. Considérant que le spectacle a commencé comme une vision alternative directe des événements de Monde Jurassique, il ne serait pas exagéré de penser qu’il y a toutes les chances que cela se produise. Kreamer a ajouté que ce serait effectivement le cas d’une manière ou d’une autre. « Il y a certaines choses que nous mettons en place ici et auxquelles vous allez voir un clin d’œil. Domination. »

Bien sûr, la séquence d’ouverture de Jurassic World : Dominion a été récemment publié en ligne, introduisant le passé et nous emmenant dans le présent où les dinosaures et les humains sont forcés de coexister dans le même espace à la suite des événements de Jurassic World : Royaume déchu, qui a vu Isla Nublar détruite par un volcan et les dinosaures emmenés de l’île vers le continent où cela ne se passe pas tout à fait comme prévu et où des créatures préhistoriques font irruption dans le monde.

Le réalisateur Colin Trevorrow a précédemment annoncé qu’il y aurait une multitude de nouveaux dinosaures apparaissant dans le nouveau film, mais n’est pas allé jusqu’à dire si cela s’étendrait également aux non-dinosaures. « Dans ce film, nous montrons vraiment des dinosaures que j’aime et auxquels nous nous accrochons depuis longtemps, sachant que nous avons eu la chance de retourner à la période du Crétacé et de voir l’oviraptor et le giganotosaurus. Plusieurs d’entre eux sont va jouer des rôles majeurs dans le film lui-même. »

L’un des nouveaux dinosaures qui figure dans l’ouverture de Domination est l’espèce nouvellement découverte moros intrepidus, dont Trevorrow a ajouté: « C’est aussi dans le film, mais nous le présentons [in the Dominion prologue]. J’aime les petits dinosaures, peut-être parce que, enfant, j’imaginais en avoir un comme animal de compagnie. J’aime que nous ayons réussi à prendre quelque chose qui a vraiment été découvert des mois plus tôt. Nous avons vu un article à ce sujet, nous l’avons examiné et nous avons pu le mettre dans le film. »

Jurassic World : Camp du Crétacé la saison 4 sera diffusée le 3 décembre sur Netflix. Pendant ce temps, Jurassic World : Dominion arrive en salles le 10 juin 2022.





