Jurassic World: La bande-annonce de Camp Cretaceous Season 3 montre que les choses s’aggravent

Les campeurs ne peuvent tout simplement pas faire une pause et les choses continuent Monde jurassique ne font qu’empirer dans la nouvelle bande-annonce de Camp Crétacé‘troisième saison.

La troisième saison de la Monde jurassique La série animée arrive sur Netflix le mois prochain et propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour vous aider à vous préparer et développer l’histoire de manière amusante:

Inspiré par la franchise Jurassic World, Jurassic World: Camp Cretaceous suit six adolescents choisis pour une expérience unique au Camp Cretaceous, un nouveau camp d’aventure situé de l’autre côté d’Isla Nublar, doit travailler ensemble pour survivre lorsque les dinosaures font irruption ravages à travers l’île. De DreamWorks Animation, Universal Pictures et Amblin Entertainment, la série est produite par Steven Spielberg, Colin Trevorrow et Frank Marshall, aux côtés des producteurs exécutifs et showrunners Scott Kreamer et Aaron Hammersley.

Toujours bloqués sur l’île, les campeurs découvrent plus de détails sur les recherches secrètes du Dr Wu et doivent rapidement prendre leur destin en main avec un plan dangereux pour laisser Isla Nublar derrière pour de bon. Mais lorsqu’une tempête tropicale retarde leur départ, une nouvelle menace mortelle se referme rapidement sur les campeurs, mettant leur évasion, ainsi que leur vie, en danger extrême.