Jurassic World Evolution est gratuit dès maintenant sur Epic Games Store

Si vous êtes un visiteur fréquent de l’Epic Games Store, vous êtes probablement bien au courant des cadeaux gratuits qui se sont produits quotidiennement sur la plate-forme en décembre. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau à espérer.

À partir d’aujourd’hui (31 décembre), les joueurs sur PC peuvent réclamer Évolution du monde jurassique pour rien pour un seul jour. Si vous êtes fan du Monde jurassique film qui a fait ses débuts en 2015 ou tout comme les simulateurs de parc, ce titre est un excellent pick-up qui mérite d’être célébré.

Frontier Developments vous offre de nombreux outils pour gérer les îles de l’archipel des Muertes, qui regorgent de vie préhistorique. Vous commencerez petit, en investissant de l’argent dans la recherche sur l’ADN des dinosaures dans l’espoir de créer de nouvelles et anciennes créations.

Voir votre recherche se manifester dans la vie est une expérience incroyable qui rend Évolution du monde jurassique tres unique. Il touche également toutes les bonnes notes de la franchise, avec des personnages emblématiques et des expériences narratives qui vous gardent au bord de votre siège.

Là où ce simulateur de parc brille vraiment, c’est avec sa multitude de systèmes que vous pouvez contrôler. Comme vous pouvez l’imaginer, gérer un parc de dinosaures entièrement fonctionnel nécessite beaucoup d’efforts et de multiples tâches. Du contrôle des systèmes électriques au choix de l’endroit où placer votre argent, vous êtes toujours confronté à de grandes décisions.

Si vous voulez que votre parc réussisse et le reste, vous devez allouer correctement vos ressources, en sachant où économiser de l’argent et comment générer plus de profits. Vous pourriez augmenter les prix de vos restaurants ou installer une nouvelle attraction avec un dinosaure qui n’a jamais existé.

Tout comme dans Monde jurassique, vous avez beaucoup de liberté sur la façon dont votre parc de dinosaures fonctionne au jour le jour. Vous n’avez jamais vraiment à vous soucier de manquer de choses à faire non plus.

Même les visuels et l’échelle de ce jeu transparaissent vraiment. Vous apprécierez les différents domaines dans lesquels vous vous développez, les caractéristiques physiques de vos dinosaures et les détails que le développeur a mis dans les structures du parc.

Évolution du monde jurassique est vraiment une expérience incontournable si vous avez suivi la série au fil des ans et que vous avez toujours voulu voir ce que c’est que de gérer l’un de ces parcs spéciaux qui se présentent une fois dans une vie.

Vous êtes chargé de beaucoup de tâches, mais si vous pouvez gérer vos ressources et prendre des décisions intelligentes dès le début, vous verrez les fruits de votre travail en temps réel.