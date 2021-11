Jurassic World: Dominon est terminé en tant que wraps de post-production

La suite tant attendue et très attendue Jurassic World: Dominion est officiellement dans la boîte. Après avoir salué la photographie principale l’année dernière, le réalisateur Colin Trevorrow et l’équipe de montage ont ajouté les effets nécessaires et d’autres ajustements pour peaufiner le film pendant le processus de post-production. Maintenant, Trevorrow a révélé que cette partie du processus de réalisation du film vient également de se terminer, ce qui signifie Domination est un produit fini qui ne demande qu’à être lancé dans les salles l’année prochaine.

« La nuit dernière, nous avons mis le dernier morceau de réverbération sur le dernier rugissement », Colin Trevorrow a déclaré sur Twitter. « Merci à Al Nelson, Gwen Whittle, Pete Horner, Chris Boyes et tout le monde à Skywalker Sound pour avoir mis tant de cœur et d’âme dans notre mix pour Jurassic World : Dominion. C’est vivant. »

Littéralement un an jour pour jour avant de poster ce message, Colin Trevorrow avait annoncé que le tournage s’était terminé sur le projet. Il a posté une image prise sur le plateau et a écrit dans la légende, « Enveloppez-vous Jurassic World : Dominion. Toute ma gratitude à notre équipe et à nos acteurs extraordinaires. On a fait une famille. »

Si vous reconnaissez cet homme à gauche sur la photo, vous pourriez être un parc jurassique ventilateur. Original parc jurassique la star Sam Neill est l’un des nombreux membres de la distribution à revenir pour Jurassic World : Dominion, car il reviendra aux côtés de Laura Dern, Jeff Goldblum et BD Wong. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard sont également de retour du Monde Jurassique des films avec d’autres stars de la franchise, dont Daniella Pineda, Isabella Sermon, Justice Smith et Omar Sy.

Les détails complets de l’intrigue n’ont pas été révélés sur Jurassic World : Dominion, mais Trevorrow a suggéré que le film raconterait essentiellement deux histoires différentes, chacune se construisant séparément jusqu’à ce qu’elles se croisent enfin. Dans une interview avec Collider, Trevorrow a expliqué que le raisonnement derrière le tournage du film de cette façon était d’essayer d’empêcher le public de savoir exactement ce qui allait se passer ensuite.

« Vous racontez deux histoires parallèles qui se rapprochent de plus en plus, et vous le comprenez, et vous commencez à comprendre comment elles vont se croiser, et puis elles le font », a déclaré le réalisateur. « Mais ce n’est pas une façon traditionnelle de structurer un film. Et donc, la façon dont nous l’avons construit, déplacé les choses et essayé de comprendre, c’est juste beaucoup moins un cadeau, je pense, que ça le serait si vous suiviez cette structure de scénario traditionnelle, où tout le monde sait ce qui se passe à la page douze. »

Ce film sera plus que probablement un énorme succès au box-office, car les films de Jurassic World étaient des mastodontes absolus à leur sortie. Il y a des plans provisoires pour faire plus de films dans la série après Domination est libérée. Il a été suggéré que ce nouveau monde établi après Domination peut suivre les humains qui s’adaptent à une vie avec des dinosaures sur le continent.

Jurassic World : Dominion est actuellement prévu pour sortir dans les salles de cinéma par Universal Pictures le 10 juin 2022. C’est encore un peu d’attente, mais au moins Colin Trevorrow et l’équipe de montage ont la suite tant attendue toute prête pour cette date de sortie pour arriver ici. Cette nouvelle nous vient de Colin Trevorrow sur Twitter.

