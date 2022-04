"Jurassic World : Dominion"la référence inattendue au Joker qui sera dans le film

Images universelles

Le réalisateur du film a comparé le dinosaure qui fera ses débuts comme la grande menace du prochain film de la franchise avec le Joker. Qu’a t’il dit?

©IMDBLes protagonistes de Jurassic World : Dominion

Jurassic World : Dominion Il a des fans enthousiastes de la franchise dans laquelle les dinosaures et les humains se heurtent après 65 millions d’années d’absence de ces animaux gigantesques sur Terre. Eh bien, dans ce cas, il semble que le domaine de la planète et les protagonistes des franchises seront en jeu. parc jurassique Oui Monde jurassique Ils se joindront. On peut donc voir ensemble Alan Grant, Ellie Sattler, Ian Malcolm, Owen Grady et Claire Dearing affronter un nouveau prédateur.

Rappelons que chaque nouvelle entrée de la série a un dinosaure comme « grosse menace ». Ceci est commun dès le premier versement de parc jurassique avec le T-Rex. Dans Jurassic Park : Le monde perdu C’était une paire de Tyrannosaurus. Alors que dans l’entrée suivante, nous pouvions voir le Spinosaurus. Monde jurassique est allé plus loin avec une création génétique appelée Indominus Rex qui a été suivie par l’Indoraptor de Royaume déchu.

un nouveau prédateur

Dans ce cas, le directeur de Jurassic World : Dominion est prêt à faire ses débuts avec un gigantesque nouveau dinosaure avide de chair humaine. On parle de Giganotosaure, mieux connu sous le nom de Giga, qui aura une taille considérable et sera quelque chose de vraiment terrifiant pour les humains qui ont la malchance de tomber sur cette créature. On l’a déjà vu tuer un T-Rex dans le prologue de la bande. Ce dinosaure a été découvert en Argentine !

« Je voulais quelque chose qui ressemble au Joker. Il veut juste regarder le monde brûler. »était la curieuse référence qu’il a utilisée Colin Trevorrow pour giga dans Jurassic World : Dominion. Rappelons que le Clown Prince of Crime avait plusieurs versions sur grand écran mais dans tous les cas c’était un agent du chaos qui a su compliquer l’existence de Homme chauve-souris devenant ainsi son ennemi numéro un.

Jurassic World : Dominion est en vedette Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Isabella Sermon, Elva Trill, Mo Brings Plenty, Omar Sy, Justice Smith, DeWanda Wise, Mamoudou Athie, Campbell Scott, Daniella Pineda et BD Wong, entre autres. La bande est produite par Images universelles et sortira ensuite dans les salles du monde entier 9 juin 2022.

