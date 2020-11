Jurassic World: Dominion termine un tournage gigantesque et sans précédent

Le nouvel opus de la franchise Jurassic a été l’un des premiers blockbusters à reprendre le travail

Le coronavirus surpris de nombreuses productions « hollywoodiennes » qui étaient en cours dans le premier tiers de 2020. Le cas notable est celui de le film « Uncharted » avec Tom Holland, qui a dû arrêter de filmer juste le jour où je l’ai repris après d’innombrables problèmes de production pour lequel jusqu’à 6 noms différents sont venus passer par le président exécutif. Pas si curieux, mais quelque chose aussi impressionnant pour un tournage qui se déroulait à plein régime comme celui de « Jurassic World: Dominion ».

Et avec la production interrompue au milieu, le film de Colin Trevorrow était l’un des premiers blockbusters à reprendre le travail. Après 18 mois difficiles, le nouvel opus de la saga Jurassique il a enfin pu terminer son tournage, après des mesures sanitaires sans précédent qui ont donné à la production un caractère pionnier et un ensemble clinique sur comment faire un film au milieu d’une pandémie.

Colin Trevorrow, Le réalisateur, expliqué à Date limite quelques-unes des sensations laissées par la clôture de cette production totalement jurassique: « Je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre en mots, mais ce tournage a été extraordinaire. Notre équipe créative et notre casting ont fait preuve d’un courage et d’une résilience incroyables face à cette situation très difficile. Nous avons travaillé jour et nuit pour essayer de le faire. meilleur possible ».

« Ma famille m’a beaucoup manqué, j’étais loin d’eux pendant quatre mois, mais la bulle que nous avons formée dans cette production est aussi devenue une famille« , a condamné le directeur excité. Il faut se rappeler que plus de 40000 tests PCR ont été utilisés sur l’ensemble, pour lequel il a fallu investir entre 6 et 8 millions de dollars, et nous nous souvenons que même ainsi, il fallait arrêtez une fois et que jusqu’à 100 positifs ont été détectés dans le tournage.

