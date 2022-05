Jurassic World Dominion sera la fin de l’histoire de Jurassic Park

l’acteur principal Chris Pratt a révélé que la franchise » Jurassic Park » est sur le point de se terminer, comme la prochaine à sortir »Dominion du monde jurassique » sera la conclusion totale de la saga des films de dinosaures. Dans une interview, Pratt a assuré que ce film aura une fin explosive à l’histoire qui a commencé avec la trilogie originale en 1993.

« Tu sais quand tu vas à un feu d’artifice, il y a toujours la fin ? La fin ! » J’ai l’impression que tout le film est comme ça. C’est… 30 ans de préparation, c’est le sixième film jurassique, et c’est la fin de cette franchise. » « Je pense vraiment que c’est la fin, vous avez le retour du casting légendaire de sam niel, Laura Dern, Jeff Goldblum des films originaux se réunissant avec la nouvelle génération d’une manière qui ressemblait beaucoup à une fin.

L’acteur des « Gardiens de la Galaxie » en a également profité pour commenter son expérience d’enregistrement avec les personnages des bandes originales de « Jurassic Park ». « La première fois que j’ai vu ‘Jurassic Park’, j’avais treize ans. Je ne savais pas que j’allais devenir acteur », a-t-il ajouté. « Si vous m’aviez dit que je ferais cela, il n’y a aucun moyen que je l’aurais cru. Et ces gens étaient gravés dans mon esprit comme des icônes, donc travailler avec eux est un rêve devenu réalité. »

»Jurassic World Dominion » aura lieu une demi-décennie après ce qui s’est passé dans le film précédent »Jurassic Word: Fallen Kingdom ». Dans ce nouveau contexte, les dinosaures parcourent librement la planète Terre avec les humains, qui ont trouvé un moyen de vivre avec eux. Cependant, tout l’équilibre trouvé entre les deux espèces changera lorsque les humains se rendront compte qu’ils perdent le contrôle du monde qui les entoure.

Les nouveaux opus ont connu un grand succès dans leurs sorties, les premier et deuxième films devenant les septième et sixième films les plus rentables de tous les temps actuellement. Avec Pratt, « Jurassic World » a eu un excellent casting avec Bryce Dallas Howard, Mamoudou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda, Campbell Scott, Isabella Sermon, Justice Smith, Omar Sy, DeWanda Wise et BD Wong.

»Jurassic World Dominion » sortira dans toutes les salles le 10 juin 2022.