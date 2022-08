Jurassic World Dominion recevra une édition étendue et ajoutera 14 minutes de nouvelles images

La sortie supposée finale dans le jurassique la franchise, Jurassic World : Dominion, recevra une édition étendue lorsqu’il débarquera sur Digital, 4K Ultra HD et Blu-ray la semaine prochaine. Universal Pictures offrira aux fans encore plus d’action dino pour leur argent avec 14 minutes supplémentaires de séquences « avec plus de dinosaures, d’action, des moments de personnages emblématiques et une ouverture alternative ». Non seulement cela, la sortie à domicile comportera également une pile d’extras, permettant aux téléspectateurs de se plonger dans les effets visuels, la façon dont les dinosaures ont pris vie et toute une série d’autres événements en coulisses. Si vous êtes dans ce genre de chose.

Alors que la liste des fonctionnalités bonus exclusives à la sortie à domicile comprend un court métrage réalisé par Colin Trevorrow se déroulant un an après le versement précédent Jurassic World : Royaume Déchuun aperçu du travail des magiciens d’ILM, des acteurs et des cinéastes discutant de l’évolution de la franchise, et bien plus encore, c’est l’édition étendue qui enthousiasmera sûrement le plus les fans.

La Jurassic World : Dominion L’édition étendue sera publiée plus tard ce mois-ci

L’ajout de 14 minutes supplémentaires de séquences augmente la durée d’exécution de Jurassic World : Dominion à 2 heures et 40 minutes douloureuses, et devrait fournir beaucoup d’action infusée de dinosaures alors que Owen Grady et Alan Grant courent encore plus longtemps que jamais. Vous pouvez voir ce qui est inclus dans la version numérique, 4K Ultra HD et Blu-ray ci-dessous.

FONCTIONNALITÉS BONUS SUR 4K ULTRA HD, BLU-RAY ET NUMÉRIQUE : VERSION ÉTENDUE – Une coupe étendue du film avec 14 minutes de séquences supplémentaires mettant en vedette plus de dinosaures, d’action, des moments de personnages emblématiques et une ouverture alternative BATTLE AT BIG ROCK ** – Réalisé par Colin Trevorrow, le court métrage se déroule un an après les événements de JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM dans le parc national de Big Rock. UNE NOUVELLE RACE DE VFX – Le superviseur VFX David Vickery et les magiciens d’ILM discutent de l’incroyable travail d’effets visuels présenté dans JURASSIC WORLD DOMINION. DES DINOSAURES PARMI NOUS : À L’INTÉRIEUR DE JURASSIC WORLD DOMINION ENSEMBLE POUR LA PREMIÈRE FOIS – Les acteurs et les cinéastes discutent de l’évolution de la franchise et de l’union spéciale des personnages de JURASSIC PARK et JURASSIC WORLD. MARCHÉ SOUTERRAIN DES DINO – Rejoignez les cinéastes pour une visite de l’incroyable décor du marché des dinosaures et découvrez comment ils lui ont donné vie. MAYHEM IN MALTA – Un aperçu des coulisses de la poursuite sur le toit de l’Atrociraptor et de la balade à moto déchirante d’Owen dans les rues étroites et les ruelles de Malte. EFFRAYANT RÉEL SPIT TAKE : LE RETOUR DU DILOPHOSAURUS – Le superviseur des dinosaures en direct John Nolan et son équipe révèlent comment ils ont créé l’impressionnant animatronique Dilophosaurus. À L’INTÉRIEUR DU DIMETRODON – Découvrez comment l’équipe de tournage a exploité le terrifiant animatronique Dimetrodon et écoutez Laura Dern et Sam Neill sur ce que c’était que de travailler avec. CRÉER UN FLÉAU – Laura Dern et Bryce Dallas Howard discutent des énormes criquets présentés dans JURASSIC WORLD DOMINION et l’équipe des effets de créature révèle comment ils ont été créés et déployés. PASSING THE BATA..N- Découvrez le savoir-faire derrière l’animatronique bêta d’aspect réaliste et écoutez Chris Pratt et Isabella Sermon expliquer pourquoi ils ont aimé travailler avec. GIGA-BITE – Entrez dans les coulisses avec le casting de JURASSIC WORLD DOMINION alors qu’ils découvrent pour la toute première fois la plus grande star du film, le Giganotosaurus. NUIT FINALE – Assistez à la dernière nuit émouvante du tournage avec les acteurs et l’équipe de JURASSIC WORLD DOMINION.

Réalisé par Colin Trevorrow et avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill, Jurassic World : Dominion amène la franchise à une grande conclusion alors que nos héros font face aux conséquences cataclysmiques d’une planète à nouveau dominée par des prédateurs préhistoriques.

Jurassic World : Dominion sera disponible en numérique, 4K Ultra HD et Blu-ray le 16 août.