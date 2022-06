Jurassic World Dominion: quels personnages reviennent et lesquels rejoignent le nouveau film

in

Images universelles

Colin Trevorrow est revenu pour mettre fin à la trilogie des suites de la production lancée dans les années 90 par Steven Spielberg.

©IMDBLe film est venu 4 ans après la deuxième partie.

Ce jeudi a eu lieu la première tant attendue de Jurassic World : Dominionproduction dirigée par Colin Trevorrow que non seulement cela allait mettre un terme à la trilogie suite et à la saga des dinosaures lancée par Steven Spielberg dans les années 90, mais comporterait également l’apparition de plusieurs visages familiers, en particulier ceux de la distribution originale. La pandémie avait repoussé de quelques années l’arrivée de ce troisième volet, dont le précédent film était sorti en 2018.

Avec plusieurs clins d’œil aux films originaux, bien que moins évidents que ceux réalisés dans les précédents films de Jurassic World : Dominion a dit au revoir aux fans du film de dinosaures avec un très acceptable 88% en Tomates pourries. Bien sûr, la barre du premier film, celui de 1993, est encore très haute, mais cela ne veut pas dire qu’il puisse en tirer quelques éléments substantiels, comme ses protagonistes. En plus du trio principal, qui est revenu sur ce troisième volet ?

+ Qui est revenu dans Jurassic World : Dominion

On savait que Chris Pratt et Bryce Dallas Howard ils reviendraient dans la franchise puisqu’ils étaient les principaux protagonistes des deux films précédents, dans les rôles de Owen Grady et Claire Dearing. Avec eux, il y avait aussi le retour de sermon isabelle à la fois dans le rôle de Maisie, la fille clonée, comme chez sa mère quand elle était jeune. L’autre visage familier était Le juge Smith comme Franklin Webb bien que son rôle ait été réduit presque à un camée.

Ceux qui ont occupé le devant de la scène quasiment d’un bout à l’autre sont les trois acteurs principaux de la saga : Laura Dern comme Ellie Sattler, Jeff Goldblum (qui l’était déjà avant) comme Ian Malcom, et Sam Neill comme Alan Grant. Aussi, il est revenu BD Wong pour vous mettre dans la peau du scientifique qui est devenu responsable de la création des parcs d’origine, Dr Henry Wuqui a travaillé pour Jean Hammondle père des parcs.

+Les personnages qui ont rejoint Jurassic World : Dominion

Aux acteurs précités qui sont déjà passés par le monde de parc jurassique Oui Monde jurassique trois nouveaux visages doivent être ajoutés. Le principal est celui du nouveau méchant, Lewis Dogsonincarné par Campbell Scott. Apparaît également un nouvel employé de l’entreprise chargé de s’occuper des études sur les dinosaures, Ramsay Cole (Mamoudou Athie)et un pilote d’avion qui deviendra la clé des protagonistes : Kayla Watts (DeWanda Wise).

