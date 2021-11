« Jurassic World: Dominion » présente un prologue spécial au film

Même si sa première officielle n’aura lieu qu’en juin 2022, les fans de la saga « Jurassic Park » et de ses suites attendent avec impatience l’arrivée de « Jurassic World : Dominion », un film avec lequel le réalisateur Colin Trevorrow mettra fin à la arc narratif présenté à travers six films depuis l’arrivée du premier opus dans les salles en 1993.

Il y a de grandes attentes quant à la fin de cette histoire après l’arrivée des dinosaures sur le continent lors de la conclusion du dernier opus, l’équipe d’Universal Pictures a donc décidé de publier le prologue de « Dominion » bien avant la sortie du premier. avance officielle.

Cette séquence avait auparavant été présentée au public à travers les projections du neuvième opus de « Fast and Furious » dans quelques cinémas sélectionnés aux Etats-Unis, son arrivée sur internet était donc plus qu’imminente dans le but de faire monter l’émotion des fans, qui ont attendu longtemps pour voir cette cassette.

Bien que cette séquence ne présente pas exactement le matériel extrait de la bande, elle a été produite dans l’intention de créer l’ambiance du nouveau film de la saga « Jurassic Park », en recourant à nouveau à la célèbre phrase « 65 millions d’années pour sa réalisation », qui est devenu un fleuron au sein de la saga.

Selon la description d’Universal, cette vidéo présente un total de sept espèces de dinosaures qui ne sont jamais apparues à l’écran lors du développement de la saga, qui ont été créées par l’équipe d’effets visuels « Light & Magic ». La bande originale des images est fournie par le compositeur Michael Giacchino, qui revient dans la saga après son travail sur « Jurassic World » et « Jurassic World : Fallen Kingdom ».

Steven Spielberg, le réalisateur original de la franchise, assume les fonctions de producteur exécutif aux côtés de Frank Marshall et Patrick Crowley. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard reprennent leurs rôles de protagonistes de l’histoire, une tâche qu’ils partageront avec Laura Dern, Sam Neil et Jeff Goldblum, qui partageront à nouveau les crédits après 30 ans. « Jurassic World Dominion » a une date de sortie prévue pour le 10 juin 2022.