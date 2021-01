« Jurassic World: Dominion » pour se connecter avec « Camp Cretaceous »

Le troisième volet de la trilogie « Monde jurassique»Prépare son arrivée en salles en 2022, après avoir achevé un tournage complexe en pleine pandémie, qui aurait interrompu son travail à plusieurs reprises.

Bien qu’il reste encore longtemps avant que le public puisse voir le résultat de cette histoire qui a commencé en 1993 avec « Parc jurassique« , Il a été confirmé que cette livraison sera également liée à »Jurassic World: Camp Crétacé», Un spin-off animé produit exclusivement pour Netflix.

Devant le doute de nombreux fans de la franchise, la série aurait démontré son appartenance complète au canon de la franchise, de sorte que les événements qu’elle contient seront directement liés au résultat de la trilogie. À propos de cela, je voudrais partager quelques mots Colin Trevorrow, qui est revenu au fauteuil du directeur avec « Domination»Après le premier volet de la trilogie en 2015.

« Il est important pour moi, avec tout le respect que je dois aux écrivains qui continuent de s’étendre et de créer, de la reconnaître (la série) clairement comme leur propre histoire et leur propre émission », commentait-il. Trevorrow dans une récente interview avec EW.

« Mais cette saison, et si nous avons la garantie d’avoir une chance pour les opportunités futures de raconter l’histoire que nous avons (une troisième saison), cela restera à flot dans une histoire plus grande et informera vraiment certaines choses, même ‘Domination«cela se connectera avec des découvertes qui me passionnent beaucoup.

La deuxième saison de la série présenterait ce qui est arrivé aux personnages après avoir fui le Cloud Island après l’évacuation du parc à thème. Parce que dans « Royaume déchuNous voyons le retour de Owen et Claire Avant sa destruction, les personnages auraient un court laps de temps avant que les forces militaires ne reviennent sur l’île.

Le principe de « Domination”Nous montrera un monde dans lequel les dinosaures sont en liberté sur le territoire continental, de sorte que la société devra s’adapter à ces créatures dans un état de liberté totale. Il n’y a toujours pas de date estimée pour la sortie du film.