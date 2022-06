Jurassic World : Dominion piétine le box-office international

Images universelles

Jurassic World: Dominion a de nombreuses attractions comme de nouveaux dinosaures et les acteurs des films originaux. Comment ça se passe au box-office international ?

©IMDBJurassic World : Dominion

Jurassic World : Dominion est une solide entrée dans la mythologie de cette saga mettant en scène des personnages humains et des dinosaures voraces aux dents acérées et aux mâchoires fortes prêts à les dévorer. Le film est arrivé deuxième dans la préférence du public au sein de la franchise dans un sondage réalisé par Spoiler, et nous soupçonnons que la valeur nostalgique associée à de nouveaux prédateurs en font une nouveauté célèbre.

Le nouvel opus de la série inaugurée au début des années 1990 par l’iconique Steven Spielberg Il a un autre plus : il s’ajoute au casting du film original avec les protagonistes des trois derniers films. Ainsi, le Dr Alan Grant, le Dr Ellie Sattler et le Dr Ian Malcolm croisent la route d’Owen Grady et de Claire Dearing dans un monde où la chaîne alimentaire est modifiée et où des créatures comme le Giganotosaurus sont à leur apogée.

Les dinosaures dévorent le box-office

Le film réalisé par Colin Trevorrow Il a une solide performance au box-office international malgré le fait que nous vivons toujours à l’époque du COVID-19, même si la massification des différents vaccins contre le dangereux virus a ramené le public au cinéma. De cette manière, nous pouvons dire que Jurassic World : Dominion Il a atteint près de 500 millions de dollars de recettes.

Selon un rapport de date limite le film a atteint 302 millions de dollars dans le monde jeudi dernier et au cours de la même période a rapporté 191 millions de dollars aux États-Unis. Pays où il s’en est le mieux sorti ? La Chine avec 69 millions de dollars, le Mexique avec 33 millions de dollars, le Royaume-Uni avec 19 millions de dollars, la France avec 11 millions de dollars et l’Australie avec 11 millions de dollars.

Jurassic World : Dominion fait partie des huit films qui ont levé le plus d’argent pendant la pandémie, étant rapide et furieux 9 Oui Pas le temps de mourir les deux autres films Images universelles qui font partie de cette liste privilégiée. De nombreuses personnes soulignent que la performance de ces films au box-office en période de COVID-19 montre que le cinéma est toujours vivant face au nouveau système de streaming.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂