Jurassic World : Dominion, peut-on le voir en streaming ?

Jurassic World : Dominion est sorti en salles avec une intrigue fascinante et la rencontre de personnages classiques et nouveaux. A quand le streaming ?

Jurassic World : Dominion suit l’histoire de Claire Dearing et Owen Grady qui protègent leur fille, Maisie, qui est le premier clone humain. Ils sont surpris par des chasseurs qui prennent la fille et la progéniture du vélociraptor Blue. Ensuite, ils commencent une série d’événements qui réunissent les héros de cette franchise avec les personnages classiques de parc jurassique: Ian Malcolm, Ellie Sattler et Alan Grant. Produit de l’ambition d’un « Entrepreneur visionnaire » les enjeux sont plus importants que jamais… sauvez toute vie sur la planète !

La fin de la franchise Monde jurassique met en lumière la relation de l’être humain avec son environnement, la manière dont il est lié au reste des créatures de la planète et ce qui se passerait si sa place dans la chaîne alimentaire était sérieusement menacée, en l’occurrence par des dinosaures aux dents nombreuses et aux des mâchoires comme le Giganotosaurela t-rex ou la rapaces. Cette aventure est disponible en salles, mais quand arrivera-t-elle en streaming ?

Quand Dominion arrivera-t-il au streaming ?

Aux États-Unis, le film atteindra paon environ quatre mois après sa première. Bien sûr, ce service appartient à Images universellesle producteur en charge de Jurassic World : Dominion. dans le pays du nord Première vidéo a conclu un accord avec cette société, ce qui signifie que sur ces terres, le film atteindra également le monde du streaming sur cette plate-forme. La situation est différente en Amérique latine, où il n’y a pas paon et il existe d’autres alternatives.

Dans ce cas, pour l’Amérique latine, il est prévu que le film puisse être vu sur des services tels que Netflix Soit hbo max mais il n’y a toujours pas de date stipulée pour que cela se produise. Après tout, le film n’est sorti en salles que le 2 juin et il reste encore beaucoup de temps pour qu’il se rende au box-office et pour décider où et quand nous pouvons en profiter en streaming.

Jurassic World : Dominion étoiles Chris Pratt comme Owen Grady, Bryce Dallas Howard comme Claire Dearing, Laura Dearn comme Ellie Sattler, Sam Neill comme Alan Grant, Jeff Goldblum comme Ian Malcolm, Isabella Sermon comme Maisie Lockwood, Campbell Scott comme Lewis Dodgson, BD Wong comme Henry Wu, DeWanda Wise dans le rôle de Kayla Watts et Mamoudou Adie dans le rôle de Ramsay Cole, entre autres. Le fauteuil du réalisateur est occupé par Colin Trevorrow.

