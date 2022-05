Jurassic World Dominion mettra en vedette un personnage ouvertement bisexuel

Après quatre ans d’attente, Jurassic World Dominion arrive enfin au box-office en juin prochain. Les fans ont été sur le bord de leurs sièges, car le film a confirmé le retour des favoris des fans pour se battre aux côtés de la nouvelle distribution. L’un des nouveaux personnages sera Kayla Watts, joué par DeWanda Wise (Plus ils tombent), qui est un pilote qui fait équipe avec Clarie Dearing (Bryce Dallas Howard) et Owen Grady (Chris Pratt). L’actrice s’est récemment entretenue avec ComicBook.com pour parler du personnage et, au cours de l’interview, a confirmé que le personnage était bisexuel.

« C’est important, et c’est aussi important pour moi que nous continuions à élargir la conversation au-delà de la recherche du baiser. Si tu es pédé, tu es pédé… J’ai dit ce que j’ai dit. Tout le temps. Tu ne le fais pas. éteignez-le. Peu importe si votre partenaire est dans le cockpit avec vous. C’est juste une déclaration d’être. C’était donc l’une des choses juste dans son ADN, dans son ADN de dino, s’assurant qu’elle est qui elle est . Kayla est bi, et c’est juste, c’est comme ça. »

Bien que l’annonce soit passionnante, elle survient également après que la franchise a été critiquée par la communauté LGBTQ +. En 2018 Jurassic World : Royaume Déchu, le Dr Zia Rodriguez (Daniella Pineda) a laissé tomber une ligne qui a révélé qu’elle ne sortait pas avec des hommes. La ligne a finalement été coupée avant la sortie du film.

« Je regarde Chris et je me dis : ‘Mâchoire carrée, bonne ossature, grande taille, muscles – je ne sors pas avec des hommes, mais si c’était le cas, ce serait toi’. J’adore regarder Chris Pratt, comme le mec le plus sexy du monde et je me dis juste « ça me dégoûterait mais je suppose que je le ferais ». C’était cool parce que c’était un petit aperçu de mon personnage, mais ils l’ont coupé. »

De nouveaux terrains pour les bêtes imparables

Le Jurassic World, la franchise est une autre dans la liste des films qui ont eu du mal avec la représentation queer. Alors que les scénaristes, réalisateurs et acteurs sont généralement à bord pour présenter le concept de personnes queer existant dans ces mondes bien-aimés, ce sont généralement les supérieurs qui appellent à des coupes ou des réécritures. Ceci afin d’éviter la controverse et les boycotts tant aux États-Unis que dans d’autres pays.

Disney a particulièrement fait face à de vives critiques pour la façon dont il gère la représentation queer dans ses principaux films, comme un baiser qui clignote et vous manquez de Star Wars IX : L’Ascension de Skywalkerou un citoyen homosexuel de Avengers : Fin de partie parler de perdre ses proches. Disney, après avoir fait face à de vives critiques au cours des derniers mois, a activement défendu la représentation queer dans ses films, comme les deux mamans d’America Chavez dans Doctor Strange dans le multivers de la folie et la restauration du baiser saphique dans Année-lumière. Le réalisateur Colin Trevorrow a parlé de l’avenir des films jurassiques, exprimant son enthousiasme quant à ce qu’un autre réalisateur pourrait apporter à la franchise. Peut-être qu’un autre nouveau réalisateur pourrait apporter plus de représentants queer aux franchises que nous aimons? Qui sait à ce stade.