Jurassic World Dominion: le réalisateur anticipe l’arrivée de la bande-annonce

La saga « Jurassic World » est sur le point de se terminer avec « Dominion ». La saga qui a commencé avec Steven Spielberg en 1993 a été ramenée à la vie en 2015, obtenant d’excellents résultats au box-office qui permettraient la première de sa suite en 2018 sous le titre de «Jurassic World: Fallen Kingdom».

Suite à son travail sur le premier opus de cette trilogie, le réalisateur Colin Trevorrow revient à la présidence du réalisateur avec «Dominion», qui non seulement ramènera Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, mais les présentera aux côtés des vétérans de la franchise Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Cillian Murphy se souvient d’avoir auditionné pour Batman en 2003

« Jurassic World: Dominion » a également été présenté comme « la fin d’une époque au sein de la franchise », c’est pourquoi il est devenu l’une des productions les plus attendues, en plus d’avoir été victime de multiples retards de production dus à des la pandémie, il est donc prévu que sa première aura finalement lieu en 2022.

Bien qu’il reste encore un an à attendre sa sortie, son réalisateur a laissé entendre que la première bande-annonce du film pourrait arriver plus tôt que prévu. Trevorrow a récemment fait une interview pour The Hollywood Reporter sur la troisième saison de « Camp Cretaceous », la série animée de la franchise.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ed Sheeran donne des détails sur sa participation à « Yesterday »

Colin Trevorrow a été spécifiquement interrogé sur le début de la promotion de « Dominion », ce à quoi il a répondu: « Ce sera plus tôt que vous ne le pensez. Je ne peux pas en parler pour le moment. Nous avons prévu quelque chose d’amusant et tout a à voir avec le retour des gens dans les cinémas «

« Jurassic World: Dominion » a une date de sortie prévue pour juin 2022. Il est courant dans une grande production hollywoodienne qu’un film commence à en faire la promotion dans environ six à sept mois, une stratégie qu’Universal Pictures a mise en œuvre dans les versions précédentes du saga. La première avancée du film pourrait arriver vers la fin de 2021.