Jurassic World: Dominion était à l’origine censé sortir en salles aujourd’hui

Si les choses s’étaient passées différemment, Jurassic World: Dominion serait sorti en salles aujourd’hui. Universal Pictures avait initialement défini le dernier volet de la sortie de la franchise centrée sur les dinosaures le 11 juin 2021. Mais 2020 a bouleversé le secteur du cinéma et contraint les studios à retarder de nombreux films pour diverses raisons. C’était l’un d’entre eux. Désormais, les fans devront attendre encore un an pour voir la conclusion de la trilogie actuelle.

Monde Jurassique 3 devrait actuellement arriver le 10 juin 2022. Universal Pictures a annoncé le changement de date de sortie en octobre dernier et, à l’époque, ils avaient publié la première affiche de la suite très attendue. Plus récemment, une autre affiche, ainsi que la première image officielle du film, ont fait leurs débuts en ligne avec l’annonce qu’un aperçu étendu arrivera dans les salles aux côtés des projections de F9 en IMAX plus tard ce mois-ci. Ainsi, même si le film ne sort pas avant un certain temps, le studio ne perd pas de temps à faire avancer le train de battage médiatique.

La production du film a débuté l’année dernière quelques semaines seulement avant que pratiquement tout Hollywood ne soit fermé par la pandémie. Fait intéressant, le film, le sixième de la franchise au total, a fini par devenir le premier blockbuster majeur à terminer le tournage après le verrouillage. Le tournage s’est terminé en novembre et le réalisateur Colin Trevorrow s’occupe depuis de la post-production.

D’un point de vue commercial, retarder le film avait beaucoup de sens. Alors que le box-office s’est redressé ces dernières semaines, avec des films comme Godzilla contre Kong, The Conjuring : le diable m’a fait le faire et Un endroit calme, partie II gagner pas mal d’argent, ce n’est pas encore tout à fait revenu à la normale. Et la franchise Jurassic est l’une des plus importantes du moment. À ce jour, les films ont rapporté plus de 5 milliards de dollars dans le monde. Monde Jurassique est le sixième plus gros film de tous les temps à 1,66 milliard de dollars, et Jurassic World : Royaume déchu a récolté 1,3 milliard de dollars Le studio n’a aucune motivation pour précipiter la sortie. Universal va probablement gagner beaucoup plus d’argent en attendant.

Les détails de l’intrigue restent en grande partie secrets pour Domination pour le moment. Nous savons qu’il verra des dinosaures dans le monde parmi les humains, étant donné ce qui s’est passé à la fin des années 2018 Royaume déchu. Mais la chose la plus importante pour les fans de longue date est que Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum seront tous de retour en tant qu’Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm pour la première fois depuis l’original. parc jurassique en 1993. Alors que les trois sont revenus à divers moments au fil des ans, ce sera la première fois que le trio se réunira à l’écran. De plus, il a été promis à plusieurs reprises qu’ils auront des rôles importants.

Chris Pratt sera également de retour en tant qu’Owen Grady, avec Bryce Dallas Howard de retour en tant que Claire Dearing. Le casting comprend également Mamoudou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda, Campbell Scott, Isabella Sermon, Justice Smith, Omar Sy, DeWanda Wise et BD Wong. Colin Trevorrow a écrit le scénario avec Emily Carmichael (Bord du Pacifique : soulèvement). Jurassic World : Dominion sort en salles le 10 juin 2022, d’Universal Pictures.

Sujets : Jurassic World 3, Jurassic Park, Salles de cinéma