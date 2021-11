« Jurassic World Dominion » est déjà terminé, confirme son directeur

Après avoir fait face à un vaste processus de post-production, qui a commencé après que le tournage ait fait face à de multiples retards et retards causés par la pandémie mondiale, le réalisateur Colin Trevorrow a confirmé via Twitter que « Jurassic World: Dominion » était officiellement terminé.

Étant donné que ces derniers mois, très peu de détails ont été fournis sur les avancées de ce nouvel opus de la trilogie « Jurassic World », la confirmation de Trevorrow peut être un grand soulagement lorsqu’il est révélé que le mixage sonore du montage final de The Le film a été achevé bien à temps pour sa sortie le 10 juin 2022.

Hier soir, nous avons mis le dernier morceau de réverbération sur le dernier rugissement. Merci à Al Nelson, Gwen Whittle, Pete Horner, Chris Boyes et tout le monde à Skywalker Sound pour avoir mis autant de cœur et d’âme dans notre mix pour #JurassicWorldDominion. C’est vivant. pic.twitter.com/XBQCwEzIfz – Colin Trevorrow (@colintrevorrow)

« Hier soir, nous avons mis la dernière partie de la réverbération sur le dernier rugissement », a noté Trevorrow en remerciant Al Nelson, Gwen Whittle, Pete Horner, Chris Boyas et le reste de l’équipe de la société d’effets sonores « Skywalker Sound » pour « avoir mis tellement de cœur et d’âme »sur la bande.

« Jurassic World: Dominion » est une production d’Universal Pictures en collaboration avec Amblin Entertainment, poursuivant l’héritage de la saga « Jurassic Park », qui est sortie en salles en 1993, émerveillant depuis le public du monde entier avec la combinaison parfaite d’effets CGI (qui étaient une grande nouveauté à l’époque) et la création d’incroyables dinosaures animatroniques.

Le film avait une date de sortie initialement prévue pour l’été 2021, mais l’émergence de la pandémie mondiale en 2020 et les interruptions ultérieures des tournages cinématographiques et télévisuels dans le monde ont amené Universal Pictures à trouver nécessaire de modifier son horaire de travail et la date prévue. film d’action-aventure va toucher le public.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une confirmation pour indiquer que la saga atteindra sa fin finale, Trevorrow a révélé que « Jurassic World: Dominion » clôturera le cycle narratif qui s’est développé tout au long des six films sortis depuis 1993, il est donc prévu que Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, stars de cette trilogie, rejoignent Sam Neill, Jeff Goldblum et Laura Dern, acteurs vétérans de la saga.