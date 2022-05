Jurassic World: Dominion Director partage des détails sur le marché noir Dino du film

Dans les remorques pour Jurassic World : Dominion, parmi les nombreux endroits taquinés dans le prochain film, il y a un marché noir de dinosaures qui semble être écrasé par les personnages de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, menant à une poursuite épique avec des Pyroraptors dans les rues de Malte. Cette intrigue se concentre sur les ventes aux enchères secrètes de dinosaures qui figuraient vers la fin de Jurassic World : Royaume Déchu avant que les dinosaures ne soient libérés. Maintenant, le réalisateur Colin Trevorrow a expliqué un peu plus sur cet endroit et comment il figure dans le film.

Jurassic World : Dominion emmène la franchise dans des endroits qu’aucune autre sortie de franchise Jurassic n’a, avec des dinosaures vus dans le monde entier et non plus contenus dans un seul endroit. Nous avons vu des dinosaures dans la neige, dans la forêt et la jungle, et au milieu de Malte. Dans ce dernier de ces endroits, les dinosaures ne sont pas aussi libres que dans d’autres parties du monde et échangent plutôt des mains contre de grosses sommes d’argent dans un commerce illégal qui est clairement en plein essor au cours des années qui se sont écoulées depuis les événements. de Royaume déchu. À ce sujet, Trevorrow a déclaré à Total Film :

« Il y a une ville. Il y a une séquence à Malte. Les dinosaures ne sont pas venus là par choix. Malte est vraiment la plaque tournante du marché noir souterrain des dinosaures. C’est là qu’ils sont importés et exportés, achetés et vendus. Et cela fait partie de notre monde aussi – les animaux sont déplacés de leur habitat naturel, comme ils l’étaient dans le dernier film, et amenés dans d’autres endroits où ils n’appartiennent pas nécessairement. Et le chaos peut facilement s’ensuivre là-bas… »

Jurassic World : Dominion Présente plus de dinosaures que n’importe quel autre film jurassique





De nombreux dinosaures ont été vus tout au long de cinq jurassique films, du T-Rex et des Velociraptors omniprésents aux espèces moins visibles telles que le Compsognathus, qui a été présenté pour la dernière fois dans Le monde perduet le Baryonyx, qui a finalement fait ses débuts en Jurassic World : Royaume Déchu. Jurassic World : Dominion n’est pas seulement prêt à présenter certains favoris des fans absents depuis longtemps tels que le Dilophosaurus, qui n’a pas été vu depuis sa rencontre fatidique avec Dennis Nedry alors qu’il tentait de s’échapper parc jurassique avec un conteneur plein d’embryons volés, mais aussi de tout nouveaux dinosaures tels que le Giganotosaurus et de nombreuses autres espèces comme on le voit dans les films précédents.





Avec sa portée épique, il n’est pas étonnant que Jurassic World : Dominion est également l’un des films les plus longs de la franchise, ce qui signifie qu’il y a non seulement beaucoup de temps d’écran pour les attractions vedettes, mais aussi pour les stars humaines, y compris Parc jurassique’s Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, qui affronteront à nouveau certaines des bêtes les plus féroces à avoir jamais marché sur Terre comme ils l’ont fait il y a près de 30 ans.

En ce qui concerne les suites héritées, Jurassic World : Dominion n’hésite pas à s’assurer que tous les fans du jurassique les désirs de la franchise ne sont pas seulement dans le film, mais également dans le scénario. Le box-office étant actuellement dominé par Docteur Strange dans le multivers de la folie, Jurassic World : Dominion arrivera le 10 juin en tant que prochain film à tenter de revendiquer la première place en tant que film le plus rentable de 2022.









