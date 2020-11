Jurassic World: Dominion a exigé 40000 tests COVID pendant le tournage

Monde jurassique 3 a nécessité 40 000 tests COVID au cours du tournage. La sécurité était de la plus haute importance lors de la réalisation de la suite tant attendue. La crise de la santé publique se produit toujours dans le monde entier, avec des cas qui augmentent chaque jour. Le fait que Colin Trevorrow et son équipe aient pu terminer le film avec seulement quelques revers est un exploit assez incroyable. Des millions de dollars ont été dépensés pour des protocoles de sécurité sans précédent, qui prévoyaient de garder l’ensemble du casting et de l’équipe dans une bulle isolée.

Colin Trevorrow a regardé la production du week-end et a noté: « Je ne suis pas sûr de pouvoir le mettre en mots. Cela a été remarquable. Notre équipe et nos acteurs ont été si résilients. Tous les producteurs ont travaillé 24 heures sur 24 pour en faire le mieux que ce soit. Cela a été inspirant. » Parmi les 40 000 tests COVID-19, seulement 0,25% sont revenus positifs, soit 100. Certains d’entre eux étaient des faux positifs et les autres qui étaient des résultats positifs réels ont été renvoyés en quarantaine.

Monde jurassique: Dominion il a fallu 18 mois pour terminer et c’était le premier grand film à se remettre au travail après que la pandémie se soit installée en mars de cette année. Universal a mis en service l’établissement médical privé appelé Your Doctor afin de gérer l’ensemble des exigences de sécurité de la production. Le studio estime que les tests COVID étaient la «colonne vertébrale» de leurs protocoles de sécurité, ce qui a plus que probable que les acteurs et l’équipe se sentent en sécurité tout en se remettant au travail pendant une période aussi incertaine. Les sports professionnels comme le basket-ball, le football et le baseball ont tous trouvé un moyen de retourner au travail dans un environnement de bulles assez sûr.

En plus des 40 000 tests COVID, Universal a mis en place une « Greenzone » policée pour le tournage, car tous les acteurs et l’équipe étaient soumis à des tests de température tous les jours. « Deux stations de test de température à pied ont été construites à chaque extrémité des studios Pinewood avec une capacité de 1 000 membres d’équipage sur deux heures, et chaque station de test avait un effectif de médecins, d’infirmières et de cabines d’isolement. » Il semble que le studio n’ait pas coupé les coins en se préparant à obtenir Monde jurassique: Dominion de retour sur la bonne voie. Cela étant dit, il sera intéressant de voir à quoi ressemble le paysage du cinéma au moment de la sortie du film.

On pense qu’Universal a dépensé près de 8 millions de dollars sur tous les protocoles de sécurité pour Monde jurassique: Dominion. Colin Trevorrow donne l’impression qu’ils ont tous pu passer un bon moment tout en étant coincés ensemble pendant si longtemps. «Nous avons vécu ensemble, mangé ensemble, raconté des histoires, partagé nos peurs et nos espoirs, joué au frisbee sur la pelouse … il y avait beaucoup de rires à un moment où il était difficile de trouver des choses à rire», explique Trevorrow. Le réalisateur renouera ensuite avec sa famille, avant de plonger dans le processus de post-production, qui prendra probablement beaucoup de temps. Deadline a été le premier à révéler les mesures de sécurité intenses qui ont été prises pour Monde jurassique: Dominion pendant une pandémie.

Sujets: Jurassic World 3, Jurassic Park