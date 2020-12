Jurassic World Cretaceous Camp a annoncé la bande-annonce pour sa deuxième saison

Parc jurassique il est plus actuel que jamais 27 ans après la première du premier film. Alors que le tournage du prochain film vient de se terminer, Netflix profite du succès de Camp du Crétacé– Votre série animée sur l’histoire emblématique des dinosaures. Après avoir confirmé la deuxième saison, Le service de streaming a publié la bande-annonce officielle et a confirmé la date de sortie. Épingle de sûreté!

« Adaptez-vous. Évoluez. Survivez », c’est la vente que la plateforme a réalisée sur son compte YouTube en même temps que l’avancement des nouveaux épisodes. La première saison a été créée le 18 septembre et a eu des critiques très positives: IMDB lui a donné un 79% approbation, tandis que Rotten Tomatoes lui a décerné le 73%. Son succès a rendu possible une deuxième partie qui a été officialisée en octobre. En outre, lLa série figurait parmi les dix plus vues en septembre.

Quand aura lieu la deuxième saison de Jurassic World Camp Cretaceous?

Face à de tels chiffres positifs, Netflix a décidé de ne pas faire attendre les fans et a programmé la première de la deuxième saison pour le 22 janvier 2021. On ne sait pas encore si les chapitres seront huit comme dans la première partie ou s’il y en aura plus.

Bande-annonce officielle de Jurassic World Camp Cretaceous Season 2







Ce qui est confirmé, c’est que, comme dans la première partie, les voix des protagonistes seront doublées par Paul Mikel Williams, Sean Giambrone, Kausar Mohammed, Jenna Ortega, Ryan Potter et Raini Rodriguez.

Quand Jurassic World Dominion est-il sorti?

Les fans de la saga ont également hâte de Jurassic World Dominion. Le film, qui aura à nouveau Chris Pratt dans le rôle principal, a terminé le tournage en octobre après de nombreux problèmes dus à la pandémie de coronavirus. En raison du retard, il a dû déplacer sa première au 10 juin 2022.