« Jurassic World: Cretaceous Camp 3 »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 4

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans la troisième saison de « Jurassic World: Camp du Crétacé»(« Jurassic World: Camp Cretaceous »dans sa langue d’origine), disponible sur Netflix depuis le 21 mai 2021, les campeurs déterminés explorent d’autres parties de l’île à la recherche de fournitures pour organiser leur propre sauvetage, et trouvent un terrifiant nouvelle menace.

Après avoir trouvé le yacht abandonné de Mitch et Tiff, les campeurs décident de faire la fête, mais la joie se transforme en inquiétude quand quelque chose se cache dans la nuit. Plus tard, Kenji emmène le groupe au penthouse de son père pour rassembler des fournitures, mais ils sont bientôt divertis.

De l’autre côté de l’île, Brooklynn et Sammy trouvent un laboratoire secret et font la course pour avertir le reste d’une nouvelle et sinistre menace, tandis que Darius, qui ne sait pas ce qui se passe, recherche l’espèce préférée de son père.

Quand il est enfin temps de s’échapper, Ben disparaît et dit qu’il préfère rester. De plus, une personne qu’ils connaissent revient à Isla Nublar et oblige les campeurs à changer leurs plans. Apparemment, la priorité n’est plus de fuir.

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE LA SAISON 3 DE «JURASSIC WORLD: CRETACEOUS CAMP»?

Dans le dernier chapitre de la troisième saison de « Jurassic World: Camp du Crétacé«Après la capture de Brooklynn par le Dr Wu, les autres campeurs ont élaboré un plan pour la sauver, mais ce n’est pas une tâche facile.

Hawkes cherche à récupérer l’ordinateur portable de Wu, et bien que Kenji veuille l’échanger contre Brooklynn, Darius craint que les informations contenues dans l’ordinateur aident le scientifique à créer des dinosaures plus dangereux.

Alors que Wu, Brooklynn et leur équipe sont attaqués par des dinosaures, Yaz et Sammy décident de copier les données de l’ordinateur portable et de lancer le plan de sauvetage de Brooklyn avec Ben et Kenji.

Lorsque Kenji offre l’ordinateur portable à Wu en échange de Brooklynn, il y a une ruée de dinosaures, alors Wu perd l’ordinateur portable et Sammy le récupère. Avant que quelqu’un ne puisse l’enlever, la jeune femme la jette en l’air et un dinosaure s’écrase sur elle.

Enfin, Wu s’échappe en hélicoptère avec ses mercenaires et avec l’échantillon Indominous. Les campeurs sauvent Brooklynn et disent au revoir à Bumpy avant de quitter l’île en bateau. Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’il y a un dinosaure caché dans le bateau.

Le Dr Wu a obtenu l’échantillon Indominous (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DU «JURASSIC WORLD CRETACEOUS CAMP 3» POUR LA SAISON 4?

Avec cette fin, il est clair que l’histoire de « Jurassic World: Camp du Crétacé« Cela pourrait continuer dans une quatrième saison, surtout après avoir établi le lien avec » Jurassic World: Fallen Kingdom « . Cependant, jusqu’à présent Netflix n’a pas confirmé un nouvel épisode de la fiction animée.

Auparavant, le producteur exécutif Colin Trevorrow a déclaré qu’il souhaitait continuer à tisser des histoires qui dévoileront les secrets liés à l’ensemble du royaume jurassique. S’adressant à Comicbook, il a révélé qu ‘ »ils ont beaucoup plus d’histoire à raconter avec ces personnages » et ont « configuré des choses depuis la saison 1 que nous voulons vraiment récompenser ».

Alors, voici l’espoir, car quand nous avons commencé, nous connaissions la séquence d’ouverture de Fallen Kingdom, où ils vont chercher le tube Indominus et tout ça, qui se déroule six mois après la chute de Jurassic World. Nous avons beaucoup de temps pour raconter des histoires avant cela, puis passer au canon de l’univers jurassique », ont déclaré Scott Kreamer et Colin Trevorrow.