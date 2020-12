Jurassic World Camp Cretaceous Season 2 obtient une nouvelle bande-annonce et une nouvelle date de sortie

Netflix a publié une nouvelle bande-annonce pour la deuxième saison de la Monde jurassique série animée et une date de sortie en janvier!

Quelques mois à peine après avoir annoncé une deuxième saison pour Jurassic World: Camp Crétacé, Netflix a maintenant révélé exactement quand les fans pourront le regarder: 22 janvier. Mieux encore, il y a une nouvelle bande-annonce montrant plus de dinosaures et une menace mystérieuse.

Maintenant que la série dépasse les événements du premier film, il y a beaucoup de place pour une narration intéressante. Nous ne savons pas ce qui s’est passé sur l’île entre les événements du premier et du second, et ce spectacle est parfaitement prêt à révéler une incroyable génialité.

Sans espoir de sauvetage, l’arrivée d’un petit groupe d’écotouristes pourrait signifier le salut des campeurs bloqués – mais les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être.

Jurassic World: Camp Crétacé La saison 2 est lancée sur Netflix 22 janvier 2021.