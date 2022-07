Jurassic World Camp Cretaceous Saison 6 Date de sortie, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de la saison 6 de Jurassic World Camp Cretaceous. tous les fans de cette série sont vraiment très excités de regarder cette saison à venir car tous les fans sont curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Donc, après avoir connu toutes ces choses, nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails liés à la date de sortie de la saison 6 de Jurassic World Camp Cretaceous. Si vous voulez savoir d’autres choses comme où vous pouvez regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et toutes les autres choses, alors lisez-la jusqu’à la fin.

C’est une série de science-fiction animée américaine et cette série a été développée par Zack Stentz. Il est basé sur Jurassic Park de Michael Crichton. Le premier épisode de cette série est sorti le 18 septembre 2020. Après la sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais également dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série de dinosaures croisés Darius Bowman a la possibilité de visiter le camp du Crétacé. Une fois sur place, Darius rencontre cinq autres adolescents. L’histoire de cette série est pleine d’aventures et une fois que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus intéressante et deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. en ce moment, tous les fans recherchent la date de sortie de la saison 6 de Jurassic World Camp Cretaceous. Alors sachons-le.

Jurassic World Camp Crétacé Saison 6 Date de sortie

Nous allons donc vous parler ici de la date de sortie de la saison 6 de Jurassic World Camp Cretaceous. Si vous êtes un fan de cette série, il y a une triste nouvelle car la cinquième saison était la dernière saison et il n’y aura pas de sixième saison de cette série. Espérons que cette série animée revienne à ses fans d’une manière différente.

Où regarder cette série ?

Si vous souhaitez diffuser cette série, vous pouvez la regarder sur Netflix et c’est le réseau officiel de cette série. Il s’agit d’une plateforme multimédia payante et vous devrez acheter l’abonnement de cette plateforme OTT. Une fois que vous aurez acheté son abonnement, il y a tellement d’autres séries et films dont vous pourrez profiter.

Distribution de la série

Voici la liste du casting des personnes qui ont donné leur voix à vos personnages préférés.

Paul-Mikél Williams comme Darius Bowman

Kausar Mohammed dans le rôle de Yasmina ‘Yaz’ Fadoula

Ryan Potter dans le rôle de Kenji Kon

Raini Rodriguez comme Sammy Gutierrez

Sean Giambrone dans le rôle de Ben Pincus

Jenna Ortega comme Brooklynn

Roger Craig Smith comme BRAD-X

Kirby Howell-Baptiste dans le rôle du Dr Mae Turner

Jameela Jamil comme Roxie

Haley Joel Osment comme Kash D.Langford

Glen Powell comme Dave

Stéphanie Beatriz comme Tiff

Andrew Kishino comme Daniel Kon

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de la saison 6 de Jurassic World Camp Cretaceous, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de la saison 6 de Jurassic World Camp Cretaceous, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

