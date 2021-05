« Jurassic World: Camp Cretaceous » aura la saison 4 sur Netflix?

La troisième saison de « Jurassic World: Camp du Crétacé»(« Jurassic World Camp Cretaceous »dans sa langue d’origine), une série d’aventures de science-fiction animée, créée sur Netflix uniquement le vendredi 21 mai 2021, mais les fans de la franchise demandent déjà un quatrième opus.

Dans les premiers chapitres de la fiction mettant en vedette Kreamer, Lane Lueras, Steven Spielberg, Frank Marshall et Colin Trevorrow en tant que producteurs exécutifs, six adolescents arrivent dans un camp innovant sur Isla Nublar avec une soif d’aventure. Mais, lorsque les dinosaures s’échappent, seul le travail d’équipe les sauvera.

Pendant la deuxième saison de « Jurassic World: Camp du CrétacéSans espoir de sauvetage, les campeurs abandonnés pensent qu’un petit groupe d’écotouristes pourrait être leur salut, mais les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être.

Pendant ce temps, dans le dernier lot d’épisodes, à la recherche de fournitures pour organiser leur propre sauvetage, les campeurs déterminés explorent d’autres parties de l’île, où ils rencontreront une nouvelle menace terrifiante. Alors y aura-t-il une quatrième saison?

« JURASSIC WORLD: CRETACEOUS CAMP » AURA-T-IL LA SAISON 4?

Jusqu’au moment Netflix n’a pas confirmé un nouvel épisode de fiction d’animation, mais apparemment dans le dernier chapitre, il est probable que l’histoire de ces adolescents se poursuive dans un nouvel épisode.

De plus, les créateurs de « Jurassic World: Camp du CrétacéIls ont été enthousiastes à l’idée d’une suite et apparemment ils ont quitté la voie préparés pour plus d’épisodes.

Auparavant, le producteur exécutif Colin Trevorrow a déclaré qu’il souhaitait continuer à tisser des histoires qui dévoileront les secrets liés à l’ensemble du royaume jurassique. S’adressant à Comicbook, il a révélé qu ‘ »ils ont beaucoup plus d’histoire à raconter avec ces personnages » et ont « configuré des choses depuis la saison 1 que nous voulons vraiment récompenser ».

Alors, voici l’espoir, car quand nous avons commencé, nous connaissions la séquence d’ouverture de Fallen Kingdom, où ils vont chercher le tube Indominus et tout ça, qui se déroule six mois après la chute de Jurassic World. Nous avons beaucoup de temps pour raconter des histoires avant cela, puis passer au canon de l’univers jurassique », ont déclaré Scott Kreamer et Colin Trevorrow.

Alors que Netflix a annoncé la deuxième saison de la série animée quelques semaines seulement après la première du premier, et a confirmé le troisième volet deux mois après la première du deuxième, très probablement, les fans de Jurassic World devront attendre quelques semaines pour entendre le sort de les séries.

Que se passera-t-il dans une quatrième saison de « Jurassic World: Camp Cretaceous »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 4 DE «JURASSIC WORLD: CRETACEOUS CAMP» SERA-T-ELLE LIBÉRÉE?

Oui Netflix renouveler « Jurassic World: Camp du Crétacé« Pour une quatrième saison, les nouveaux épisodes seront probablement diffusés à la fin de 2021 ou dans le courant de 2022.