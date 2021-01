« Jurassic World: Camp Cretaceous » aura la saison 3 sur Netflix?

La deuxième saison de « Jurassic World: Camp du Crétacé« ( » Jurassic World Camp Cretaceous « dans sa langue d’origine) a été créé sur Netflix le vendredi 22 janvier 2021, mais les fans de la franchise et de la fiction animée demandent déjà un deuxième opus.

Il s’agit d’un projet conjoint entre Netflix, Universal Studios, Amblin Entertainment et DreamWorks Animation, qui est également produit par Scott Kreamer, Lane Lueras, Steven Spielberg, Frank Marshall et Colin Trevorrow.

Dans les premiers chapitres de « Jurassic World: Camp du Crétacé», Six adolescents arrivent à un camp innovant sur Isla Nublar avides d’aventure. Mais, lorsque les dinosaures s’échappent, seul le travail d’équipe les sauvera.

Alors que dans la saison deux, sans espoir d’être sauvés, les campeurs abandonnés croient qu’un petit groupe d’écotouristes pourrait être leur salut, mais les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être. Alors y aura-t-il une deuxième saison?

« JURASSIC WORLD: CRETACEOUS CAMP » AURA-T-IL LA SAISON 3?

Jusqu’au moment Netflix n’a pas confirmé une nouvelle tranche de fiction animée, mais il est presque certain que ce n’est pas la fin de l’histoire de ces adolescents. Entre autres, parce que le deuxième volet a laissé la voie préparée pour plus d’épisodes.

De plus, les créateurs de « Jurassic World: Camp du Crétacé«Ont été enthousiasmés par une suite. Le producteur exécutif Colin Trevorrow a déclaré qu’il souhaitait continuer à tisser des histoires qui dévoileront les secrets liés à l’ensemble du royaume jurassique, tant qu’il y aura de la portée.

Dans une interview avec Entertainment Weekly, Trevorrow a révélé que certaines parties de la saison 2 étaient liées à Dominion. «Il est important pour moi, par respect pour les écrivains qui continuent de se développer et de créer, de reconnaître [Camp Cretaceous] clairement comme sa propre histoire et son propre spectacle. Mais cette saison, et si nous avons plus d’occasions de raconter l’histoire que nous n’en avons [en la temporada 3], nous continuerons à tisser la plus grande histoire ensemble et à vraiment rapporter certaines choses … qui me passionnent beaucoup. «

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle de Netflix, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction de ses utilisateurs et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer l’avenir d’une série.

La deuxième saison « Jurassic World: Cretaceous Camp » compte huit épisodes (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE «JURASSIC WORLD: CRETACEOUS CAMP» SERA-T-ELLE LIBÉRÉE?

Oui Netflix renouveler « Jurassic World: Camp du Crétacé«Pour une deuxième saison, le plus probable est que les nouveaux épisodes seront diffusés à la fin de 2021 ou au début de 2022.