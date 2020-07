Jurassic World: Camp Cretaceous, trailer et date de sortie

Netflix a fixé la date de sortie de la prochaine série animée Jurassic World: Camp Crétacé, et une bande-annonce de la série a également été publiée.

Auparavant annoncée par le service de streaming, la nouvelle bande-annonce révèle que la nouvelle série fera ses débuts sur Netflix le 18 septembre. Entièrement animée, la série sera également beaucoup plus appropriée pour les jeunes enfants que certains des films sortis au cinéma. Avec la vidéo d’aperçu et la date de sortie, l’artwork officiel de Jurassic World une série dérivée a également été publiée. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

La bande-annonce sur YouTube montre un groupe de six adolescents franchissant les portes du camp du Crétacé pour une expérience unique qui les verra se regrouper pour survivre, tout en s’approchant des dinosaures qui ravagent l’île, située de l’autre côté de l’île Nublar.

Netflix a également lancé une nouvelle affiche passionnante pour cette série très attendue. Cette affiche met en lumière une nouvelle ère d’émerveillement et de sensations fortes où les dinosaures et l’humanité doivent apprendre à coexister. Elle représente deux des jeunes campeurs qui s’éloignent en file indienne de l’un des dinos les plus dangereux du Camp Crétacé.

Un début attendu sur Netflix

En plus du dernier matériel promotionnel, il a été révélé que la série d’actions-aventure en huit épisodes fera ses débuts mondiaux sur Netflix le 18 septembre.

Jurassic World : Camp Cretaceous est le fruit du travail des producteurs exécutifs Steven Spielberg, Colin Trevorrow et Frank Marshall, ainsi que de Scott Kreamer et Aaron Hammersley qui sont à la fois producteurs exécutifs et showrunners de la nouvelle série, développée par Zack Stentz, qui est crédité comme producteur consultant de la série.

Jurassic world camp Cretaceous 🦖 pic.twitter.com/HkJVf5Uiqq — SE7EN Movie (@SE7ENMOVIE) July 29, 2020

La distribution des voix comprend Paul-Mikél Williams dans le rôle de Darius, expert en dinosaures, Jenna Ortega dans celui de la sensation des médias sociaux Brooklynn, Ryan Potter dans celui de Kenji, VIP autoproclamé, Raini Rodriguez dans celui de Sammy, grégaire et enthousiaste, Sean Giambrone dans celui de Ben, sensible et réservé, et Kausar Mohammed dans celui de Yaz, athlète de niveau international. Ailleurs, Jameela Jamil et Glen Powell sont les conseillers de camp Roxie et Dave.