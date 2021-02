Jurassic World 3: Sam Neill dit qu’ils ont tourné un film de six heures

Sam Neill a jeté un nouvel éclairage sur Monde jurassique 3, alias Jurassic World: Dominion. La suite à venir verra Neill revenir au rôle d’Alan Grant pour la première fois depuis Jurassic Park III en 2001. Comme le dit l’acteur, cela va être un grand film à peu près tous les points qu’un film peut être grand.

L’acteur de 73 ans fait actuellement la promotion de son nouveau film Béliers. Lors d’une récente interview, le sujet de Domination est venu. Sam Neill a comparé le réalisateur Colin Trevorrow à Steven Spielberg, qui a réalisé le classique du blockbuster original de 1993, tout en révélant à quel point le film sera massif. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

Cela ne veut pas dire que le film durera à la fin six heures. Mais cela signifie qu’ils ont tourné tout un tas de séquences. Quant à Alan Grant, Neill promet que nous rattraperons le même personnage, juste dans un monde différent.

Comme Sam Neill le mentionne, il retrouvera Laura Dern dans le rôle d’Ellie Sattler, avec Jeff Goldblum reprenant également son rôle d’Ian Malcolm. Ce sera la première fois que tous les trois seront ensemble depuis l’original parc jurassique. Colin Trevorrow a également promis qu’ils joueraient un rôle de premier plan dans le film. Ce ne sont pas que des camées glorifiées. Chris Pratt reviendra également dans le rôle d’Owen Grady, avec Bryce Dallas Howard dans le rôle de Claire Dearing.

Monde jurassique 3 a été l’un des premiers films à être achevé après la fermeture d’Hollywood. Cela impliquait la mise en quarantaine de l’ensemble du casting et de l’équipe, de nombreux tests et une augmentation du budget. Mais ils l’ont fait. Sam Neill dit que cela n’a servi qu’à enrichir l’expérience, car cela a rapproché tout le monde.

« C’était quelque part entre la réadaptation, le camp d’été et les vacances de Pâques [laughs]. Nous étions obligatoirement en compagnie l’un de l’autre et beaucoup plus riches pour cela. Si nous tournions à LA, nous allions tous les soirs dans nos différentes grottes, mais nous nous connaissions tellement mieux. Je ne me suis jamais senti moins que privilégié de travailler l’année dernière. Tant de gens n’ont pas eu de travail depuis plus d’un an et je peux imaginer à quel point c’est terriblement déprimant et à quel point cela doit provoquer de l’anxiété. «