Jurassic World 3: Sam Neill annonce qu’il chasse le dinosaure avec Laura Dern alors que le tournage reprend

Sam Neill va officiellement commencer à filmer ses scènes pour Jurassic World : Dominion cette semaine.

Dominion est l’un des nombreux films impactés par la pandémie de COVID-19 au début de l’année et dont la production a été interrompue en mars. Alors que le réalisateur Colin Trevorrow a continué le travail de montage à distance, la production physique a été interrompue pendant des mois.

Dominion s’est finalement remis au travail en juillet, et malgré les rumeurs selon lesquelles les choses se sont rapidement arrêtées à nouveau en raison de cas positifs de COVID, le film a continué. À l’heure actuelle, il conserve également sa date de sortie de juin 2021, bien que certains se demandent encore si le retard de production ne risque pas de le faire repousser.

Il y a beaucoup d’anticipation autour de Dominion, et ce n’est pas seulement parce que ce sera le dernier film de Jurassic World. En plus de plusieurs stars de Jurassic World (Chris Pratt et Bryce Dallas Howard), Dominion présentera le trio original de Jurassic Park, composé de Neill, Jeff Goldblum et Laura Dern. Jeff Goldblum a déjà fait une apparition dans Jurassic World en 2018 : Fallen Kingdom, mais ses scènes n’étaient qu’un rapide camaïeu. Dominion promet d’inclure les trois dans des rôles beaucoup plus importants, ce que Neill a déjà assuré aux fans.

Accrochez-vous à votre chapeau – récupérez mon ancien cette semaine et affrontez les dinosaures une fois de plus. Mieux encore. Excité et terrifié – ces choses vous tueront. Avec @LauraDern@BryceDHoward@prattprattpratt#JeffGoldblum@colintrevorrow Je suis évidemment un peu plus … grisonnante maintenant … pic.twitter.com/zYtG5uadB2 – Sam Neill (@TwoPaddocks) 2 août 2020

Sujets: Jurassic World 3