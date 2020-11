Jurassic World 3 retards pour une meilleure suite insiste le directeur Colin Trevorrow

Malgré un tournage difficile qui rivaliserait même avec les attaques de dino les plus destructrices, filmer sur Monde jurassique 3 est maintenant enveloppé. Le réalisateur Colin Trevorrow a discuté du processus difficile dans les coulisses, et a déclaré que les retards en cours et les protocoles de santé et de sécurité sans fin entraîneront un film encore meilleur qu’il ne l’avait prévu.

« Je ne suis pas sûr de pouvoir le mettre en mots. Cela a été remarquable. Notre équipe et nos acteurs ont été si résilients. Tous les producteurs ont travaillé 24 heures sur 24 pour en faire le meilleur possible. Cela a été inspirant. »

Le retour sûr au tournage sur Monde jurassique: Dominion après une interruption forcée, la production aurait coûté environ 5 millions de dollars à la production, le matériel de test coûtant à lui seul jusqu’à 3 millions de dollars. Le studio a mis en place des zones de test de température et un établissement médical privé où il a effectué plus de 40000 tests COVID-19, ainsi que 2000 panneaux, 150 stations de désinfectant pour les mains et des dizaines d’éviers supplémentaires.

En raison de la réglementation, les acteurs et l’équipe ont dû vivre dans une «bulle» pendant le tournage, passant quatre mois dans un hôtel au Royaume-Uni. Heureusement, selon Colin Trevorrow, tout cela a contribué à améliorer le film final.

« Je pense que la proximité les uns des autres a rendu le film meilleur. Tout ce que nous vivions émotionnellement, nous le partagerions. Nous répéterions le dimanche, nous fabriquions les personnages, ce qui a enrichi l’émotion du film. Je pense que le film le fera. soyez plus fort pour cela. «

Monde jurassique 3 ramène les héros de la franchise Dr Ian Malcolm, Dr Alan Grant et Dr Ellie Sattler dans la mêlée préhistorique. Alors que les détails de l’intrigue sont actuellement sous clé, avec le dernier film de la franchise en cours, Jurassic World: Fallen Kingdom, se terminant par plusieurs espèces différentes de dinosaures maintenant lâchées sur le monde, il est probable que Monde jurassique: Dominion trouveront le Dr Ian Malcolm de Jeff Goldblum, le Dr Alan Grant de Sam Neill et le Dr Ellie Sattler de Laura Dern pour aider à arrêter les bêtes préhistoriques aux côtés de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard de Jurassic World.

Le sixième film de la parc jurassique La franchise portera sur « la nécessité de coexister et de survivre ensemble », a expliqué Trevorrow. « Si cela [situation] nous a tout appris, c’est qu’il faut que les différentes générations se protègent. C’était le bon film à faire en ce moment. «

Les détails spécifiques sur la façon dont les trois personnages hérités figureront dans le film sont en grande partie gardés secrets, mais Jeff Goldblum a déjà taquiné un scénario de vie ou de mort pour le trio. « Nous étions tous les trois dans un tout petit espace et nous étions menacés par – je ne peux même pas vous dire – une faction surprenante de créatures préhistoriques que vous n’avez jamais vues auparavant. Nous avons vu des choses incroyables. Nous agissions dans une situation de vie ou de mort. Nous pensons que ce sont peut-être les derniers moments de notre vie et nous nous lions tous de manière émotionnelle et quelque peu hilarante », a déclaré Goldblum.

Le public verra si les retards, les coûts et les efforts supplémentaires en valaient la peine lorsque Monde jurassique: Dominion entre en salles le 10 juin 2022. Cela nous vient de Deadline.

