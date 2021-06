Jurassic World 3: La bande-annonce de Dominion arrive plus tôt que vous ne le pensez

Nous avons peut-être notre premier aperçu de Monde jurassique 3 plus tôt que prévu. La suite à venir, officiellement intitulée Monde jurassique: Dominion, devrait sortir en salles l’été prochain. Mais alors qu’Hollywood cherche à ramener les cinéphiles au cinéma cet été, il semble que les cinéastes derrière les superproductions remplies de dinosaures aient quelque chose dans leurs manches. Le réalisateur Colin Trevorrow et le producteur Frank Marshall ont déclaré que la première bande-annonce pourrait bien arriver plus tôt que prévu.

Le réalisateur de JURASSIC WORLD 3 taquine la bande-annonce à venir https://t.co/Yg2cjjpAGG – Frank Marshall (@LeDoctor) 30 mai 2021

Colin Trevorrow qui a réalisé l’original Monde jurassique et revient pour compléter la trilogie, a récemment fait la promotion de la sortie de Jurassic World: Camp Crétacé saison 3, qui est maintenant sur Netflix. Lors d’une récente interview, il a évoqué la prochaine campagne marketing pour la suite de 2018. Royaume déchu. Trevorrow a taquiné que cela allait arriver plus tôt que nous ne le pensons, mais qu’il ne peut pas en révéler trop pour le moment. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Ça va être plus tôt que tu ne le penses. Je ne peux pas encore en parler. Nous avons prévu quelque chose d’amusant, et cela a tout à voir avec le retour des gens dans les salles de cinéma. »

Cela, en soi, n’est pas tout à fait clair. Le cinéaste n’a pas précisé s’il s’agissait d’une bande-annonce ou de tout autre chose. Mais il a mentionné que cela avait à voir avec le désir de ramener les gens dans les théâtres. À cette fin, le producteur Frank Marshall a retweeté un article spéculant sur les commentaires de Trevorrow avec le titre « Monde jurassique 3 Le réalisateur taquine la bande-annonce à venir. « Et Marshall a simplement utilisé le titre comme légende de son tweet. Cela semble suggérer que la bande-annonce arrive bientôt, car Marshall est l’un des principaux producteurs derrière la franchise.

Les détails de l’intrigue restent secrets pour la suite. Cependant, il réunira l’original parc jurassique trio de Sam Neill (Alan Grant), Laura Dern (Ellie Sattler) et Jeff Goldblum (Ian Malcolm). Ils auront tous également un rôle important dans le film, il ne sera pas relégué au rang de camées. Chris Pratt (Owen Grady) et Bryce Dallas Howard (Claire Dearing) reviennent également. Pratt, à un moment donné, l’a comparé à Avengers: Fin de partie, en disant que «tout le monde» est dedans. Neill, pour sa part, a déclaré que ce serait un grand film, allant jusqu’à dire qu’ils ont tourné un « film de six heures ».

En supposant que la bande-annonce arrive bientôt, et sachant qu’il s’agira de ramener les gens dans les salles, il est peut-être raisonnable de supposer que les images seront jointes à la prochaine sortie de F9, alias Rapide et furieux 9. Les deux films sont publiés par Universal Pictures, pour un. Ce serait également un moyen de booster les ventes de billets si la bande-annonce ne jouait que dans les cinémas attachés aux projections de F9 avant d’être mise en ligne. Nous nous assurerons de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles. Monde jurassique: Dominion devrait sortir en salles le 10 juin 2022. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

