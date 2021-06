Jurassic World 3: De nouveaux détails sur l’histoire, de nouveaux dinosaures et une première bande-annonce

Avec le 3ème volet de la populaire série Dino Monde Jurassique réalisateur parfait Colin Trevorrow la trilogie qui fait suite à la série culte de Steven Spielberg « Jurassic Park ». À cause de Corona, cependant, les fans doivent attendre plus longtemps le retour spectaculaire du T-Rex.

devrait à l’origine Jurassic World 3: Dominion cette année dans les cinémas, alors que la date de sortie en salles était le 10 juin 2022 reporté. Pour satisfaire les fans, le réalisateur Colin Trevorrow en livre maintenant un court Mise à jour de la production et révèle plus Détails de l’histoire plus un premier bande-annonce exclusive en avant-première.

Nouveaux détails de l’histoire: Comment Battle at Big Rock s’intègre dans Jurassic World 3

Un court métrage a été appelé à l’avance Bataille à Big Rock publié sur la franchise liée à la L’intrigue du troisième film « Jurassic World » prend. Comme le réalisateur le confirme dans une interview, l’intrigue sera introduite dans le film sous un nouvel angle.

De quoi parle « Battle at Big Rock » ? L’intrigue reprend les événements après le deuxième film « Jurassic World: The Fallen Kingdom » lorsque les dinosaures sont transportés de l’île de Nublar avant l’éruption volcanique imminente. Mais au lieu de sauver les animaux préhistoriques, ils sont offerts aux plus offrants par un homme d’affaires sans scrupules lors d’une vente aux enchères à Lockwood Manor. Les énormes machines à manger, cependant, ne peuvent pas être arrêtées par des barres épaisses et fuir.

Le court-métrage montre quel impact massif que les dinosaures libres ont sur l’humanité et auquel situations dangereuses et mortelles ils sont susceptibles de mener : une famille part en camping et est soudainement attaquée par un T-Rex en liberté et plutôt affamé. Ici vous pouvez revoir le court métrage :

Et c’est ainsi qu’ils sont scènes montrées dans le film regarde selon le réalisateur :

«Nous voulions que les images ressemblent essentiellement à des personnes affectées elles-mêmes utilisaient un smartphone pour filmer la scène avec les dinosaures attaquants depuis le siège avant de sa voiture. La seconde est en fait sous un angle différent, où l’Allosaurus retourne le camping-car dans lequel les campeurs s’étaient sauvés. Cependant, la scène est filmée par un voisin d’un autre mobil-home, qui est témoin de la scène et montre le dinosaure en train de se retourner. Le troisième le Mososaure pour attaquer un bateau de pêche au crabe parce que s’il y a un Mososaurus là-bas, vous ne devriez probablement pas accrocher des filets de pêche au crabe géant parce qu’ils sont délicieux.

Jurassic World 3 : les nouveaux dinosaures et l’origine du T-Rex

La finale de la série devrait être grande et spectaculaire, a promis l’acteur principal Chris Pratt dans une interview. Ainsi, le troisième volet viendra non seulement compléter la trilogie actuelle, mais constituera également le Achèvement de toute la série. L’histoire s’étendra à travers le monde et montrera les problèmes auxquels l’humanité peut s’attendre avec les dinosaures génétiquement modifiés en liberté.

Mais ce n’est pas tout : l’histoire de Jurassic World 3 remonte également à Origine des dinosaures et montre comment tout a commencé à l’époque et comment le T-Rex est arrivé dans le légendaire Jurassic Park, confirme le réalisateur Colin Trevorrow :

« Cela a toujours fait partie de l’histoire. je n’en voulais pas qu’un Histoire d’origine pour le T-Rex racontez que nous aimons, mais visualisez vraiment cette histoire que l’on nous raconte depuis 30 ans sur la façon dont les dinosaures sont nés d’ADN pétrifié dans l’ambre. Parfois, nous mettons un visage humain sur les choses – je voulais mettre un visage de dinosaure sur les choses et voir ce qui s’est réellement passé. Et maintenant, dans le cadre du canon, nous savons que le dinosaure que nous aimons, le T-Rex, a été brutalement assassiné par le Giganotosaurus. Et cela fait partie de l’histoire que nous racontons pour le film. Et puis nous avons le nôtre premier dinosaure à ressort, l’Oviraptor. J’ai l’impression que cela va être un petit titre pour tous ceux qui se soucient de l’exactitude paléontologique. Un autre spécimen que l’on peut voir sur la photo est le Moros intrepidus. Cela est apparu il y a environ deux ans. Il a dû apparaître dans votre flux que les gens ont trouvé un minuscule dinosaure à plumes ressemblant à un T-Rex. Et ce fut l’une des implémentations les plus rapides que nous ayons jamais eues, de la découverte à la toile. «

Au nouveaux dinosaures en vedetteprécédemment non présenté dans la série Jurassic incluent:

une Moros intrépide

une Iguanodon

une Nasutocératops

une Oviraptor

une Quetzalcoatlus

une Dreadnoughtus et

et une Giganotosaurus

Jurassic World 3 : le premier trailer annoncé

Quand arrive la première bande-annonce ? Près d’un an avant l’annonce de la sortie en salles de « Jurassic World 3 » premier bande-annonce exclusive en avant-première à. Il sera présenté à la sortie en salles de « Fast & Furious 9 » dans les cinémas IMAX le 15 juillet. Il devrait alors également être disponible en ligne.

Que montre la première bande-annonce ? le extrait de 5 minutes ça va être beaucoup, selon les confrères américains qui l’ont déjà vu nouveaux dinosaures montrer ainsi que le Origine du T-Rex de la série culte « Jurassic Park ».

Le clip est lu en premier il y a environ 65 millions d’années et montre un combat spectaculaire entre un T-Rex et un Giganotosaurus. Lorsque ce dernier gagne, la caméra montre le T-Rex mort allongé sur le sol et comment un moustique s’imprègne du sang du dinosaure. On peut supposer qu’il contient l’ADN à partir duquel John Hammond et son équipe ont extrait plus tard l’ADN du T-Rex. Un saut dans le présent montre un T-Rex poursuivi par un hélicoptère dans une forêt. Alors que le dinosaure s’enfuit, il se retrouve soudain dans un parking où de nombreuses personnes paniquent. C’est ici que la vidéo se termine.