Jurassic World 3 clôturera l’intégralité de la franchise Jurassic Park

Monde jurassique 3 va se sentir comme le point culminant de toute la franchise selon le réalisateur Colin Trevorrow. La suite à venir, officiellement intitulée Jurassic World: Dominion, a terminé le tournage à la fin de l’année dernière, devenant l’un des premiers blockbusters majeurs à terminer la production après l’arrêt massif d’Hollywood en 2020. Maintenant, Trevorrow fait la promotion de la suite comme l’achèvement d’un bien plus grand. récit.

Colin Trevorrow fait actuellement la promotion de la sortie de Jurassic World: Camp Cretaceous saison 2, qui sortira vendredi sur Netflix. Lors d’une récente interview, le cinéaste, qui dirigeait auparavant Jurassic World en 2015, a été interrogé sur Domination. Bien qu’il ne puisse pas aller trop loin dans les détails, il a expliqué que l’objectif était de lier les six films ensemble. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Tome, [Dominion] est l’aboutissement d’une histoire qui a été racontée. Quand tu es arrivé à la fin du parc jurassique trilogie, l’histoire complète de ces trois films n’a peut-être pas été aussi claire, car ils étaient un peu plus épisodiques dans la manière dont ils ont été abordés. Mais cette trilogie n’est pas comme ça. C’est vraiment une histoire sérialisée. Ce qui était important pour moi, c’est que lorsque vous regardez Dominion, vous avez vraiment l’impression d’apprendre à quel point ce premier ensemble de films était une histoire et comment tout ce qui s’est passé dans ces films informe réellement ce qui peut finalement se passer. Si les enfants qui sont nés aujourd’hui doivent se voir présenter six films de Jurassic Park, vous espérez que les parents leur achèteront le coffret, vous espérez qu’ils auront l’impression de regarder une longue histoire. «

Parlant plus loin, Colin Trevorrow a également appelé le film «une célébration de toute la franchise». Il a semblé pendant un certain temps que JW3 se préparait à quelque chose de grand et de climacique. Chris Pratt, qui revient sous le nom d’Owen Grady, l’a une fois comparé à Avengers: Fin de partie dire « tout le monde » est dedans. Cela semble être vrai alors que les membres originaux de la distribution Sam Neill (Alan Grant), Jeff Goldblum (Ian Malcolm) et Laura Dern (Ellie Sattler) sont tous prêts à apparaître ensemble pour la première fois depuis Jurassic Park en 1993. Trevorrow a promis à plusieurs reprises qu’ils joueraient des rôles importants.

Le casting comprend également Daniella Pineda, Scott Haze, Campbell Scott, le juge Smith, Omar Sy, DeWanda Wise, Dichen Lachman, BD Wong et Mamoudou Athie. Bryce Dallas Howard revient également en tant que Claire Dearing. Scott jouera le personnage de Lewis Dodgson, qui a été vu pour la dernière fois dans l’acte d’ouverture de Jurassic Park, signalant à nouveau que tout sera lié dans le prochain épisode.

Emily Carmichael a écrit le scénario aux côtés de Colin Trevorrow. À l’origine, le film devait sortir cette année, mais en raison des retards de production et de l’incertitude au box-office, il a été repoussé d’un an. Jurassic World: Dominion devrait arriver le 10 juin 2022. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Entertainment Weekly.

Sujets: Jurassic World 3, Jurassic Park