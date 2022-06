Jurassic World 3: A New Age – Vous en voulez vraiment plus ? (Critique du film)

si sur 08 juin 2022 le film Jurassic World 3 : A New Age arrive au cinéma, les héros peuvent à nouveau paniquer mais se présenter en toute sécurité dinosaures s’enfuir, un lézard surdimensionné est plus méchant et plus intelligent que l’autre et quelque part, le T-Rex de Jurassic Park traverse à nouveau la région.

Pourquoi cela devrait-il encore vous intéresser après presque trente ans ? Eh bien, parce que la vieille garde de 1991 maintenant la nouvelle génération de 2015 se rencontre. Les deux groupes, par ce qui semble être une pure coïncidence, sont confrontés à la même compagnie inquiétante en même temps, celle d’un Le méchant de Steve Jobs est conduit, planifiant des choses scandaleuses tout en mâchant des noix.

Cependant, les idées immatures de ce clichés antagonistes bidimensionnels ne peut pas fonctionner bien sûr, après tous les gens comme Owen Grady (Chris Pratt) qui domine les dinosaures soumis avec sa main tendue. Et bien sûr Claire Dearing (Bryce Dallas-Howard), presque toujours réduite à son rôle de mère.

Et n’oubliez pas les vieux chevaux de guerre comme Ian Malcolm, joué par Jeff Goldblum, qui joue Jeff Goldblum plutôt que Ian Malcolm. Ainsi qu’Alan Grant (Sam Neil) et Ellie Sattler (Laura Dern) qui sont aussi là et… font des choses ? Et d’autres personnes qui n’ont pas vraiment besoin d’être là non plus. Mais ils sont.

Jurassic World 3: A New World – Notre avis sans spoiler

L’ensemble ne doit pas être inférieur à sauver le monde, car depuis son prédécesseur direct de 2018, Jurassic World : Fallen Kingdom, les humains, les animaux et les dinosaures vivent ensemble sur notre belle planète, ce qui entraîne bien sûr toutes sortes de problèmes. Mais aussi un bon redémarrer pour le moment local un peu poussiéreux pourrait être.

Pourrait. Parce que les créateurs du nouveau film ne font pas vraiment grand-chose avec cette nouvelle approche, au lieu de cela, les problèmes modernes de ce monde sont ici et là seulement couperalors qu’une grande partie de l’histoire en un centre de recherche à distance joue trop comme ça aux parcs d’attractions parc jurassique et Monde jurassique rappeler.

Il est difficile de dire quelle part de l’intrigue dans Jurassic World 3, les lieux, les scènes individuelles et même certains instantanés comme Hommage aux originaux est de comprendre, et où les cinéastes* facile complètement à court d’idées sommes. Au final, cela ne fait pas une grande différence de toute façon, car le nouveau film livre simplement ce qui a été commandé.

Et ce sont plus de dinosauresplus séquences pleines d’action et tant de Œuf de Pâques, que sans lui, il ne resterait presque plus rien qui puisse être qualifié de film. La logique tombe au bord du chemin et périt dans presque toutes les scènes dans le dernier tiers de négligence, qui ne devrait déranger personne jusque-là.

Mais si de si grandes petites choses ne vous dérangent guère, qui le fait même au cinéma fermer les deux yeux peut et le cerveau aime fois sur brouillon est néanmoins bien diverti. Après tout, il y a tout ce que les cinq films précédents ont déjà offert, cependant combiné, maximisé et avec style de narration rapide présente.

Est-ce que tout cela est même une touche plus qu’utile? non Peu importe parce que Lézards tueurs contre humains se battre et c’est cool? Si vous pensez que oui, alors oui. Qui se soucie de l’intrigue quand les rapaces comme des missiles guidés être calibré à leur objectif et ne faire qu’un avec lui Chasse à travers la ville livrer?

©Universal Studios.

Par:

Bon CGI

Techniquement solide

Beaucoup de moments nostalgiques

De nouveaux dinos, d’anciens dinos, beaucoup de dinos

Une vraie rencontre de générations

Belles scènes d’action et chasses aux monstres

contre:

Figures en deux dimensions

Au mieux, une action rapide

Pratiquement pas de nouvelles idées

Performance d’acteur moyenne maximale constante

Méchant sans inspiration

Plus d’erreurs de logique que de lézards

« Jurassic World 3 : A New Age » est génial, avec 146 minutes d’autonomie relativement longue, que CGI est génial, les dinosaures sont impressionnants et le style de narration présente l’intrigue de manière vivante et détendue. Si vos réclamations en ont été couvertes, il y en a une bon moment au cinéma rien sur le chemin. Mais si vous ne demandez qu’un minimum de plus, vous regarderez dans le vide.