Jurassic Park : Voici comment le film brise le quatrième mur

La « franchise cinéma »parc jurassique » a toujours été l’une des grandes histoires d’horreur de science-fiction avec une grande capacité à créer un récit fondé, mais toujours avec un certain talent. Alors que l’histoire a ses fondements dans la science, le film est allé plus loin grâce à la direction qu’il a prise, comme la mise en œuvre de nouvelles versions hybrides de dinosaures déjà connus. Même avec cela, une chose que nous avons rarement vu la série faire est de briser le quatrième mur.

Ce phénomène se produit lorsqu’un film fait référence au moment où les personnages du film interagissent comme le public, par exemple en regardant la caméra ou en parlant directement aux téléspectateurs. Une autre façon est de se référer au film dans le même film, ce qui est le cas qui a suivi » Jurassic Park », car lorsque le docteur Sattle et Hammond parlent de l’importance du pouvoir à l’intérieur du Discovery Center, vous pouvez voir un livre dans le parc marchandise, intitulée »La création de Jurassic Park », écrit par Don Shay Oui Jody Duncan.

Bien que pour de nombreux téléspectateurs, il soit passé inaperçu, ce roman existe et est écrit par les mêmes auteurs du livre qui apparaît sur la scène. Le livre est sorti à peu près au moment du premier film et a donné au public un aperçu des coulisses de la réalisation du film. La brève scène était aussi une annonce intelligente pour faire savoir aux fans qu’il y avait un livre qui contenait tous les secrets de » Jurassic Park ».

Depuis lors, la raison pour laquelle la production a décidé de mettre le livre » The Making of Jurassic Park » n’a pas été clarifiée, de nombreux fans pensant qu’il pourrait être canon dans l’histoire des films et raconter comment il a été construit. parc, ainsi que tout le temps investi pour redonner vie aux dinosaures et comment ils ont été capturés. Mais le livre aurait également pu être placé par l’équipe et présenter les mêmes connaissances en coulisses pour lesquelles il a été créé dans la vraie vie.

Si canon, ce ne serait pas le premier roman dans l’univers à apporter quelque chose du monde réel dans le film ou vice versa. En fait, le Dr Alan Grant et le Dr Ian Malcolm ont écrit des livres à la suite de leurs expériences, mentionnant ce qui leur est arrivé et leurs croyances sur ce qu’il faut faire de l’île et des créatures qui l’habitent.

Fait intéressant, ces livres sont disponibles dans des manèges comme Velocicoaster dans »Islands of Adventure » dans Universal Studiosétant un objet de collection incontournable pour ceux qui sont fans de la saga » Jurassic Park ».