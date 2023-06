Jurassic Park Star recrée la scène emblématique de Jello 30 ans plus tard

Cela fait trois décennies et Ariana Richards Je ne peux toujours pas profiter de manger de la gelée en paix. En 1993, Richards a été présenté dans parc jurassique, jouant le rôle de Lex Murphy. Dans une scène mémorable du film, Lex se rend compte qu’elle a de la compagnie lorsqu’elle remarque la gelée qui tremble sur sa cuillère. En l’honneur du 30e anniversaire du film cette année, la chaîne officielle TikTok pour Monde jurassique a partagé un bref clip de Richards recréant ce moment exact avec une cuillerée de gelée verte, montré à côté des images originales de parc jurassique. Vous pouvez voir le message ci-dessous.





L’image de Lex et de la gelée tremblante est devenue l’un des clichés les plus mémorables de parc jurassique. Cela a également eu un impact sur Richards. Peu de temps après la sortie de parc jurassiqueRichards a peint un autoportrait de ce moment, marquant l’une de ses premières œuvres d’art dans le cadre de son incursion pour devenir une artiste professionnelle.

« Pendant le tournage de parc jurassique J’ai été inspiré pour créer une aquarelle que j’ai faite peu de temps après, intitulée Raptor Vision « , avait précédemment déclaré Richards à Den of Geek à propos de la photo emblématique. « Pour moi, il est plus difficile de mettre quelque chose d’aussi multiforme que l’expérience de jouer à Lex en mots. , et j’ai donc décidé de peindre une aquarelle de la scène ‘jello’. »





Le casting se réunit pour célébrer le 30e anniversaire de Jurassic Park

parc jurassique est sorti en salles le 11 juin 1993. Réalisé par Steven Spielberg, l’histoire est scénarisée par Michael Crichton et David Koepp, basée sur le roman original de Crichton. Avec Richards, les autres stars du film incluent Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum et Joseph Mazzello, qui apparaissent tous dans une autre nouvelle vidéo mettant en vedette des membres de la distribution discutant du 30e anniversaire de parc jurassique.

« Lorsque le public est entré dans ce théâtre, il est reparti avec l’impression d’avoir rencontré des dinosaures », a déclaré Richards à propos du film dans la vidéo.

Sur l’immense soutien des fans qu’ils ont reçu au fil des ans, Richards et les autres membres de la distribution disent également : « Alors, de la part de nous tous, merci. »

Le parc jurassique marque continue de perdurer comme l’une des franchises les plus lucratives d’Hollywood. Après deux suites directes, la franchise a été redémarrée avec Monde jurassique en 2015. Ce film a depuis reçu deux suites : 2018 Jurassic World : Royaume Déchu et celui de l’année dernière Dominion du monde jurassique. Ensemble, les films de la série ont rapporté plus de 6 milliards de dollars au box-office mondial, et tout a commencé avec cet épisode original bien-aimé sorti en 1993.

Alors que Dominion du monde jurassique ramené plusieurs étoiles originales de parc jurassique, Richards n’était pas parmi eux. Elle a brièvement repris son rôle de Lex Murphy pour les années 1997 Le monde perdu : Jurassic Park, mais n’a pas été vu dans la franchise depuis. Le réalisateur Colin Trevorrow a suggéré que la raison pour laquelle Lex n’était pas dans le film était qu’il y avait déjà trop d’autres personnages hérités. Dans tous les cas, le succès continu de la franchise signifie probablement qu’un autre jurassique le film est inévitable, alors peut-être qu’il y a encore une chance que Richards fasse une autre apparition spéciale dans un film en tant que Lex Murphy un jour.