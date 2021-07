Jurassic Park III a été présenté en salle il y a 20 ans aujourd’hui

L’original parc jurassique trilogie conclue ce jour-là il y a 20 ans. Le 18 juillet 2001, Jurassic Park III créé dans les théâtres, servant de dernier volet de la parc jurassique films avant que la franchise ne soit redémarrée plus tard en tant que Monde Jurassique. Malgré son succès au box-office, la suite a suscité de nombreuses critiques à l’époque, bien que de nombreux fans aient depuis apprécié JPIII dans les années plus récentes. Maintenant, il reçoit beaucoup d’attention en ligne en l’honneur de son 20e anniversaire.

Joe Johnston dirige Jurassic Park III sur un scénario de Peter Buchman, Alexander Payne et Jim Taylor. Il ramène Sam Neill dans le rôle du Dr Alan Grant, reprenant son rôle de l’original parc jurassique. William H. Macy, Tea Leoni, Alessandro Nivola, Trevor Morgan et Michael Jeter ont également joué. Steven Spielberg, qui a réalisé les films précédents, a été producteur exécutif.

La suite reprend avec un garçon de 12 ans porté disparu près de l’île d’Isla Sorna, où des dinosaures clonés errent librement sur la terre. Pour le retrouver, les parents du garçon demandent l’aide du Dr Grant, ignorant qu’il n’était allé qu’à Isla Nublar – le rendant tout aussi perdu que tout le monde. Ils parviennent à s’échapper en déjouant les Velociraptors grâce au Dr Grant, bien qu’ils libèrent par inadvertance des Ptéranodons dans le processus, taquinant un film de suivi qui ne viendrait pas avant 14 ans.

Spinosaure contre T.rex. 20 ans plus tard, toujours aussi épique. pic.twitter.com/JDTGpSdOgC – Monde Jurassique (@JurassicWorld) 17 juillet 2021

Jurassic Park III n’était pas sans critiques, mais la star Sam Neill était plutôt satisfaite du résultat. Plus tôt cette année, Neill est revenu sur le film dans une interview avec Collider. Bien qu’il soit d’accord avec les plaintes selon lesquelles la fin de la suite était un peu trop précipitée, l’acteur estime que Jurassic Park III est par ailleurs un film très solide et ne méritait pas ses mauvaises critiques à l’époque.

« Je parlais juste à quelqu’un plus tôt dans la journée qui m’a dit : ‘J’aime vraiment Jurassic Park III et ça devient injuste [treatment].’ .. Et j’ai dit : ‘Merci beaucoup !’ Je suis d’accord pour dire que les 10 dernières minutes sont bien trop faciles et bien trop précipitées, mais je pense que jusqu’à ce point, c’est sacrément bien », a expliqué Neill.

« Pour moi, au moment où je suis arrivé au numéro 3, probablement un peu tard dans la journée, j’avais en quelque sorte trouvé comment jouer ce personnage, ce que je n’avais pas vraiment compris dans le premier », il ajouta. « J’essayais toujours de m’entraîner, comment jouez-vous ce gars au chapeau? .. Et vous devez réfléchir à la façon de le faire. C’est une compétence spéciale. Vous ne jouez pas seulement un personnage. Vous avez besoin de tout un ensemble de compétences . Vous avez besoin de tout un arsenal pour jouer un héros d’action et j’aurais aimé savoir quelles étaient ces compétences lorsque nous avons fait le premier, mais nous y sommes ! »

Heureusement pour Neill, le temps a été bon pour Jurassic Park III et de nombreux fans regardent avec émotion le film rétrospectivement. Nous verrons également Neill de retour dans le rôle d’Alan Grant assez tôt, alors qu’il rejoint son collègue parc jurassique stars Laura Dern et Jeff Golblum dans la suite à venir Jurassic World : Dominion. Ce film sortira le 10 juin 2022. Le Monde Jurassique compte sur Twitter a publié des clips de Jurassic Park III pour célébrer son anniversaire, et vous pouvez voir ce que certains fans disent à propos de Jurassic Park III20e anniversaire de sur Twitter.

Téléavertisseur Dr Grant… pic.twitter.com/gqRFoQLdBz – Monde Jurassique (@JurassicWorld) 17 juillet 2021

Jurassic Park III est sorti le 18 juillet 2001. pic.twitter.com/tVYmr83GbA – Riano Nandiwardhana Nino (@ninoriano) 18 juillet 2021

Joyeux 20e anniversaire à Jurassic Park III ! 🥳🎂🎉@Parc jurassique@WilliamHMacy@JurassicWorldpic.twitter.com/dlJmO7uPBX — UntitledJunk : JE SUIS HYPER POUR PAS DE CHEMIN À LA MAISON !!! (@UJStrikesBack) 18 juillet 2021

C’est un bon moment pour déclarer mon amour éternel pour Jurassic Park III, c’est l’un des films que j’ai le plus apprécié sur grand écran, et je ne comprendrai jamais la haine. :B Aussi, je ne peux pas croire que cela fait 20 ans D : https://t.co/dmEJSCIRW4 – Hodari, nécromancien débutant (@HodariNundu) 17 juillet 2021

Jurassic Park III, IMO, a un combat INCROYABLEMENT bien chorégraphié, tourné et animé entre le T-Rex et le Spinosaurus. Il fait un excellent travail pour mettre en valeur leur puissance de telle sorte que cela ne me dérange même pas que le Rex perde ! (nous en avons quatre de plus de toute façon) #JurassicPark3pic.twitter.com/cXcZ4ZScRM – KBABZ (modèle de lancement Fat, utilisé) (@KBABZonTV) 17 juillet 2021

Joyeux 20e anniversaire à Jurassic Park III ! Bien que globalement mon film le moins préféré de la saga jurassique, il est toujours agréable et a ajouté de nombreux aspects intéressants à la tradition. De plus, la séquence de la cage à oiseaux est un moment jurassique de premier plan. #JurassicParkIIIpic.twitter.com/bCPVLwVyBD – Benjamin Jenkins (@Benjami48178439) 18 juillet 2021

Mon dinosaure préféré de Jurassic Park III a été, et sera toujours, Spinosaurus Aegypticus. pic.twitter.com/PDLUQ6Dxa1 – Jesse Maynard (@JesseMaynard_98) 17 juillet 2021

Jurassic Park III a peut-être été le film le plus faible, mais nous en avons tiré de bons mèmes pic.twitter.com/rXgeGsqZUf — JOUR JP3 (@takenbysattler) 18 juillet 2021

