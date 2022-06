Jurassic Park Child Star Ariana Richards étourdit les fans sur le tapis rouge après avoir cessé d’agir pour un travail de jour

L’actrice a joué Lex, un adolescent doué en informatique, dans le film de 1993 parc jurassiqueréalisé par Steven Spielberg et mettant en vedette Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum.

Et Richards a regardé des mondes loin de son personnage 29 ans plus tard alors qu’elle marchait sur le tapis rouge dans un costume en jean foncé lors de l’événement cinématographique.

Après que le chaos s’ensuit et que les dinos se libèrent, la connaissance de Lex sur la façon de gérer les commandes du parc aide le groupe à survivre.

Après la franchise cinématographique, Richards a joué dans le téléfilm La princesse étalon (1997) et Silence brisé (1998), alors que son dernier projet était Bataille de chiens en 2013.

La même année que son dernier projet télévisé, l’ancienne enfant star a épousé Mark Aaron Bolton et a eu une fille ensemble en 2015.

Bien qu’elle ait joué dans l’un des plus gros blockbusters du cinéma, Richards a tourné le dos à Hollywood il y a neuf ans pour poursuivre sa carrière d’artiste.

Parlant de son travail à Interview Magazine, l’actrice, diplômée en beaux-arts et théâtre, a déclaré: « Les gens me demandent: » Alors, avez-vous cessé d’agir ou avez-vous décidé de quitter l’entreprise? Je leur ai fait savoir qu’il ne s’agissait pas de faire un choix.

« Jouer sera toujours quelque chose dans mon sang. C’est plus que mon intérêt a été vraiment porté par les arts visuels et la peinture à l’huile pour les gens.

« Si un rôle vraiment intéressant se présentait et me trouvait, je suis sûr que je serais ravi de le faire. »

Si vous n’êtes pas déjà excité, le nouveau film « mettra en vedette des dinosaures jamais vus, une action vertigineuse et de nouveaux effets visuels étonnants ».

Le synopsis glaçant dit : « Domination a lieu quatre ans après la destruction d’Isla Nublar. Les dinosaures vivent et chassent désormais aux côtés des humains partout dans le monde.

« Cet équilibre fragile refaçonnera l’avenir et déterminera, une fois pour toutes, si les êtres humains doivent rester les prédateurs suprêmes sur une planète qu’ils partagent désormais avec les créatures les plus redoutables de l’histoire. »

« Ce sera le plus grand et le meilleur à ce jour. Ils n’ont épargné aucune dépense et ils ramènent tout le monde. »