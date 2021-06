Jupiter’s Legacy Star laisse tomber Cliffhanger Spoiler après l’annulation de la première saison

L’héritage de Jupiter l’actrice Anna Akana a récemment tweeté des spoilers de cliffhanger de la saison 2 à la suite de l’annulation de la série. La première saison de l’émission, basée sur la série de bandes dessinées du même nom de Mark Millar, venait tout juste de faire ses débuts sur Netflix, la première étant arrivée il y a seulement un mois aujourd’hui, le 7 mai. L’émission a été officiellement annulée par Netflix le mercredi 7 juin dernier.

Malheureusement, Jupiter’s Legacy a reçu des critiques extrêmement mitigées lors de sa sortie, avec une note d’audience moyenne de Rotten Tomatoes – au moment d’écrire ces lignes – de 72%. Les critiques ont principalement déploré la série pour se sentir trop remplie d’une histoire qui ne s’est tout simplement pas déroulée assez rapidement pour maintenir un récit convaincant. Veuillez noter que ce qui suit peut contenir des spoilers pour ceux qui n’ont pas encore regardé L’héritage de Jupiter – Lisez à vos risques et périls!

Anna Akana a été annoncé pour rejoindre le casting de L’héritage de Jupiter dans un rôle récurrent en septembre 2020. Akana a décroché le rôle de Raikou. Au fur et à mesure que la première (et unique) saison progressait, le personnage d’Akana, Raikou, s’est retrouvé au centre de l’un des plus grands cliffhangers de la série infortunée. Dans la finale de la saison, Raikou est assassinée par son père, le personnage de Walter Simpson – également connu sous le nom de Brainwave (joué par Ben Daniels – Rogue One : Une histoire de Star Wars). Cependant, dans un récent Tweet, Akana a révélé que cela n’était pas censé signaler la fin de son personnage.

Tellement vidé que Jupiter’s Legacy n’était pas renouvelé pour une 2ème saison. Je suppose que c’est maintenant bien de gâcher que Raikou n’est pas mort – elle a créé un palais de l’esprit, semblable à Walter, afin de le convaincre qu’elle n’était plus une menace. Mais pour l’instant – RIP Raikou & team ! – Anna Akana (@AnnaAkana) 3 juin 2021

Malgré l’annulation prématurée, il s’avère que nous étions censés voir plus de Raikou après la première saison. Reste à savoir si ce point de l’intrigue sera un jour résolu. Le destin de Raikou dans l’adaptation télévisée sert cependant de reflet de son destin dans le matériel source. Les lecteurs de bandes dessinées sauront que Raikou finit dans le coma, après avoir été tué dans une construction psychique.

Ce point de l’intrigue sera-t-il à nouveau abordé? Pendant que L’héritage de Jupiter n’ayant peut-être pas survécu au-delà de sa première saison, Mark Millar et Netflix ont confirmé que l’émission passerait à une autre émission : Super-escrocs, basé sur les méchants apparaissant dans la série. Il n’est peut-être pas impossible d’imaginer des personnages de L’héritage de Jupiter apparaissant dans la prochaine évolution de (familièrement connue des lecteurs de bandes dessinées comme) Millarworld.

L’empreinte de la bande dessinée appartenant au créateur héberge une impressionnante écurie de personnages et de concepts (dont le plus célèbre serait sans aucun doute le Déchirer, foutre une branlée franchise) – à tout le moins, il sera intéressant de voir où va le concept – et après – Super-escrocs. La déception suscitée par l’annulation de L’héritage de Jupiter pourrait bien être tempéré par la possibilité qu’un nouvel univers partagé de super-héros fasse son chemin vers Netflix.

L’héritage de Jupiter est toujours disponible en streaming sur Netflix – et vous pouvez parier que nous vous tiendrons au courant avec de plus amples informations concernant Super-escrocs, dans un futur pas si lointain !

