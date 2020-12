Jupiter et Saturne se balancent sur la lune cette semaine avant une «  grande conjonction  »

Cette semaine, Jupiter et Saturne sont bas dans le sud-ouest pendant le crépuscule froid de décembre. Lorsque ce mois a commencé, ils étaient séparés de 2,1 degrés.

Mais dans les jours qui ont suivi, ils se sont approchés lentement l’un de l’autre; se rapprocher d’environ 0,1 degré chaque jour sur leur chemin vers la « grande conjonction » tant attendue lundi soir prochain (21 décembre). Leur rapprochement progressif sera encore plus animé par le passage les mercredi et jeudi soir (16-17 décembre) d’un croissant de lune croissant au premier plan.

Les deux planètes se déplacent vers l’est par rapport aux étoiles, avec la plus lente, Saturne, initialement en tête et Jupiter, la planète la plus rapide, à l’arrière. Ainsi, décembre a commencé par une ligne diagonale tronquée de Saturne et de Jupiter (du haut à gauche vers le bas à droite) le long de l’écliptique – cette ligne imaginaire dans le ciel qui marque la trajectoire annuelle du soleil, ainsi que là où la lune et les planètes errent également. .

Le 21 décembre, les observateurs du ciel regardant juste au-dessus de l’horizon verront Saturne et Jupiter apparaître très proches l’un de l’autre. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Avec chaque jour qui passe, le rythme de l’excitation s’accélère alors que l’écart entre Saturne et Jupiter se rétrécit rapidement.

Et maintenant, nous sommes arrivés à la «dernière ligne droite» de leur rendez-vous tant attendu.

Deux planètes dans le crépuscule rejoint par la lune



Nul doute que ces deux mondes ont attiré l’attention sur beaucoup d’eux-mêmes, même sur ceux qui normalement ne font pas beaucoup attention au ciel, bas dans le ciel crépusculaire du sud-ouest peu après le coucher du soleil. Hélas, il sera bientôt temps de dire adieu à « Big Jupe » et à sa suite de satellites galiléens, et à la pièce maîtresse du système solaire, la magnifique planète aux anneaux, Saturne. Il nous restera environ un mois avant qu’ils ne commencent tous les deux à disparaître au coucher du soleil.

Et mercredi soir, nous pourrons toujours profiter de la vue de Jupiter et de Saturne, maintenant séparés de seulement 0,5 degré, mais maintenant également rejoints par un joli croissant de lune croissant, près de 2,5 jours après la nouvelle phase; apparaissant comme un arc de lumière maigre à seulement 6% éclairé par la lumière du soleil. Ce soir-là, la lune semblera planer 5,5 degrés sous le « duo dynamique ».

Cette carte du ciel montre le croissant de lune avec Jupiter et Saturne vus de New York le 16 décembre 2020 à 18 heures, heure locale, en regardant vers le sud-ouest. (Crédit d’image: application SkySafari)

Votre poing fermé à bout de bras mesure environ 10 degrés, alors cette nuit-là, attendez-vous à voir notre satellite de la nature planer à environ un « demi-poing » sous notre double planète. Bien sûr, assurez-vous, avant votre tentative de faire cette observation, qu’il n’y a pas de grands arbres ou de bâtiments pour vous empêcher de voir cette « réunion au sommet céleste ». Après tout, les trois baisseront rapidement à mesure que le ciel s’assombrira.

Le spectacle se déroulera du coucher du soleil à environ 18h30 heure locale. Mais le meilleur moment pour voir les trois viendra environ 45 minutes à une heure après le coucher du soleil contre le bleu cobalt de plus en plus profond du crépuscule du soir.

La vieille lune dans les bras du nouveau



Regardez attentivement et voyez si vous pouvez distinguer le disque entier de la lune, la partie sombre chevauchant immédiatement le ruban mince et brillant. Le reste du disque lunaire semble briller faiblement avec une étrange coloration gris bleuâtre. Cela s’appelle Earthshine.

Saturne brille à côté du croissant de lune décroissant sur cette photo prise par l’astrophotographe Miguel Claro, après que la lune se soit occultée ou soit passée devant Saturne, le 2 février 2019. (Crédit d’image: Miguel Claro)

Depuis la surface lunaire, notre Terre subit des phases tout comme la lune, sauf qu’elles sont opposées aux phases lunaires que nous voyons. Nous appelons cet effet «phases complémentaires». Ainsi, mercredi 16 décembre, un astronaute se tenant sur la partie sombre de la lune regarderait vers le ciel et verrait une Terre presque pleine dans le ciel; la lumière du soleil réfléchie sur la Terre fournirait la seule illumination du paysage lunaire environnant et c’est la faible lumière bleu-gris que vous voyez d’ici sur Terre.

Dans des jumelles ou un petit télescope, la lune apparaît presque en trois dimensions; presque comme une boule de Noël translucide. Pendant des milliers d’années, les humains ont été émerveillés par la beauté de cette «lueur cendrée» ou «de la vieille lune dans les bras de la nouvelle lune». Léonard de Vinci a été le premier à découvrir ce qu’était vraiment cette faible lueur.

Visualisation avec un télescope

Dans le ciel sud-ouest après le coucher du soleil le lundi 21 décembre, Jupiter passera à 0,1 degrés de Saturne. Les deux planètes apparaîtront facilement ensemble dans le champ de vision d’un télescope d’arrière-cour à fort grossissement (encadré d’un cercle rouge). (Crédit d’image: Starry Night)

Et si vous souhaitez voir plus de lunes, entraînez votre télescope sur Jupiter cette nuit-là, car trois des quatre célèbres satellites galiléens seront visibles. D’un côté de Jupiter, vous verrez sa lune volcanique Io (la plus proche du disque de Jupiter) et la deuxième plus grande lune, Callisto. De l’autre côté de Jupiter se trouvera Ganymède, la plus grande lune de Jupiter. Quant à Europa, elle sera en transit, traversant devant Jupiter.

Saturne, la version du système solaire du «seigneur des anneaux», apparaît à l’œil nu comme une «étoile» solitaire et brillante brillant avec une teinte blanc jaunâtre calme immédiatement en haut à gauche de Jupiter, bien qu’apparaissant moins d’un dixième comme brillant comme Jupiter.

Bien sûr, vous ne pouvez voir que les célèbres anneaux de Saturne avec un télescope, bien que certains puissent avoir un aperçu en utilisant des jumelles haute puissance stables (ou stabilisées par l’image) ou de petites lunettes d’observation. Mais pour obtenir une vue définitive, vous aurez besoin d’un oculaire grossissant au moins 30 puissances. Des instruments plus grands fourniront des images plus agréables. Grâce à un télescope de 6 pouces (15 centimètres) à une puissance de 150, la vue est assez spectaculaire; avec un 8 pouces (20 cm) à une puissance de 200, la vue est absolument magnifique.

Lors de la «grande conjonction», les deux planètes (et leurs lunes) seront visibles dans le même champ de vision à travers des jumelles ou un télescope. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Obtenez votre point de vue le plus tôt possible, car notre atmosphère est tellement plus turbulente près de l’horizon. Ainsi, lorsque Saturne descend dans le ciel du sud-ouest, son image semblera « bouillir » ou deviendra quelque peu déformée.

Passer à autre chose



Le soir suivant (jeudi 17 décembre), le croissant de lune se sera élargi à 13% éclairé et se sera déplacé d’environ 9 degrés vers la gauche (est) de Jupiter et de Saturne; toujours un spectacle accrocheur. Dans les nuits qui suivent, la lune se dirigera vers l’est sur les étoiles de fond et sera à peu près seule.

Pour le propriétaire d’un télescope, la lune est peut-être le plus intéressant de tous les objets du ciel, car elle est suffisamment proche pour être très bien vue. Même une simple paire de jumelles à 7 puissances montrera des caractéristiques précises sur sa surface. Vérifiez la zone en particulier autour de la ligne qui sépare la lumière et l’obscurité (appelée le «terminateur») et vous verrez des cratères et autres caractéristiques lunaires se démarquer en relief car ils sont partiellement dans l’ombre. Avec chaque nuit qui passe, une plus grande partie de la surface lunaire s’illuminera et le croissant s’élargira progressivement. Il arrivera à la «moitié», ou phase du premier quart, la nuit de la grande conjonction (21 décembre) avec la pleine lune le 29 décembre.

Cette carte du ciel montre le croissant de lune avec Jupiter et Saturne vus de New York le jeudi 17 décembre à 18h30 heure locale, en regardant vers le sud-ouest. (Crédit d’image: application SkySafari)

À quelle fréquence?



Il y a eu beaucoup de discussions ces derniers temps sur la rareté de Jupiter et Saturne de se rapprocher autant qu’ils le feront – seulement 0,1 degré, soit 6 minutes d’arc – lundi prochain. Dans une colonne précédente, j’ai mentionné que la dernière fois était en 1623 (mais pas facilement visible en raison de leur proximité avec le soleil). Avant cela, c’était en 1226, il y a 794 ans.

Mais est-il tout aussi rare de voir deux planètes, autres que Jupiter et Saturne, se rapprocher si près? Étonnamment, la réponse est non. Dans le tableau ci-dessous, j’ai compilé une liste de cas dans lesquels deux des cinq planètes les plus brillantes s’approchent dans les 6 minutes d’arc ou moins et assez loin de l’éblouissement du soleil pour être facilement vues dans un ciel sombre ou crépusculaire. La période s’étend de 1975 à 2065.

Conjonctions planétaires ≤ 6 minutes d’arc (1975 à 2065) Date Planètes Séparation Moment de la journée 5 juin 1978 Mars, Saturne 6 arc min Soir 10 sept. 1991 Mercure, Jupiter 5 arc min Matin 21 déc.2020 Jupiter, Saturne 6 arc min Soir 30 janv.2048 Vénus, Saturne 6 arc min Matin 27 sept. 2049 Mercure, Mars 2 arc min Matin 7 juin 2057 Vénus, Saturne 6 arc min Matin 18 déc.2064 Mars, Jupiter 6 arc min Matin

Sur un intervalle de 90 ans, il existe sept approches exceptionnellement proches entre deux planètes brillantes. Cela fait en moyenne un tous les 12,9 ans, bien que nous ayons dû attendre 29 ans depuis la dernière rencontre très proche (Jupiter avec Mercure en 1991) et pourtant seulement 21 mois s’écouleront entre la prochaine rencontre très proche en 2048 (Vénus et Saturne) et 2049 (Mercure et Mars).

Lundi prochain, lorsque Jupiter et Saturne seront séparés par seulement 6 minutes d’arc, à l’aide d’un télescope avec un grossissement de 100 puissances, vous pourrez voir les deux: Saturne avec son célèbre système d’anneau et Jupiter avec ses bandes nuageuses et ses satellites galiléens, simultanément dans le même champ de vision!

Quant à savoir si les deux planètes peuvent apparaître comme une seule étoile, notez la première conjonction répertoriée dans notre tableau: le 5 juin 1978, lorsque Mars et Saturne étaient séparés par une distance similaire. J’ai observé cet événement remarquable de première main et j’ai pu clairement séparer les deux planètes à l’œil nu. Cependant, certains observateurs myopes pourraient voir Jupiter et Saturne apparaître comme un seul simplement en retirant leurs lunettes.

Que dire de plus? Bonne chance et ciel dégagé!

