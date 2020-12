Jupiter et Saturne s’aligneront dans une rare conjonction de «  double planète  » le 21 décembre

Tendance FP02 déc.2020 16:41:41 IST

Les planètes Jupiter et Saturne seront vues très proches l’une de l’autre le 21 décembre. Selon un rapport de Chron, ils s’aligneront pour former un phénomène spectaculaire dans le ciel nocturne appelé «double planète». Selon un déclaration par Ciel de la terre, la date de la conjonction est, par coïncidence, la date du solstice de décembre. Ce sera également la première conjonction Jupiter-Saturne depuis l’an 2000, et la plus proche depuis 1623, quatorze ans après que Galilée ait fabriqué son télescope.

La déclaration ajoute que cependant, la conjonction n’était qu’à 13 degrés à l’est du soleil. La conjonction Jupiter-Saturne observable la plus proche s’est produite en 1226. La conjonction qui se produira en décembre verra Jupiter et Saturne à seulement 0,1 degré l’un de l’autre.

EarthSky ajoute que la conjonction en 2020 ne sera plus appariée avant la conjonction Jupiter-Saturne du 15 mars 2080.

La conjonction Jupiter-Saturne

Chaque année, Saturne complète environ 12 degrés de son orbite autour du soleil, tandis que Jupiter complète 30 degrés. En un an, Jupiter comble l’écart entre les deux d’environ 18 degrés. Tous les 20 ans, Jupiter gagne 369 degrés sur Saturne, léchant ainsi la planète annelée toutes les deux décennies.

A partir du 15 décembre, 30 minutes après le coucher du soleil, on peut apercevoir un mince croissant lunaire au-dessus de l’horizon. Le lendemain, le croissant lunaire sera vu clairement juste en dessous des planètes et le 17 décembre, le croissant se sera déplacé plus haut. Entre le 20 et le 21 décembre, les deux planètes deviendront si proches l’une de l’autre qu’elles ne pourront pas être distinguées séparément.

Les meilleures conditions d’observation seront près de l’équateur et plus on observera le phénomène au nord, moins ils auront de temps pour attraper un aperçu de l’événement rare, avant que la planète ne sombre sous l’horizon.

