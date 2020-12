Jupiter et Saturne descendent sur le plus haut bâtiment du monde dans la vidéo épique «  Great Conjunction  »

Lundi (21 décembre), Jupiter et Saturne sont apparus plus proches dans le ciel nocturne qu’ils ne l’avaient été en 800 ans. À l’œil nu, cette « Grande Conjonction » ressemblait à un seul objet céleste massif brillant au-dessus de la Terre. Mais aux télescopes – et des caméras grand public équipées d’objectifs télescopiques – les planètes ont montré leurs visages individuels avec des détails étonnants alors qu’elles se promenaient dans le ciel.

Florian Kriechbaumer, un photographe des Émirats arabes unis, a capturé le spectacle céleste depuis l’un des endroits les plus époustouflants de la Terre: près de Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde. Dans un grand parking en face du gratte-ciel (qui mesure 2720 pieds ou 830 mètres de haut), Kriechbaumer a filmé la conjonction pendant 45 minutes, capturant le moment où les deux planètes se sont rapprochées l’une de l’autre (depuis son point de vue) .

Vous pouvez voir ses résultats dans la vidéo accélérée ci-dessous, qui a condensé l’ensemble du tournage en environ 20 secondes.

« Quand j’ai tourné ces derniers, il y avait quelques nuages, donc j’étais impatient de pouvoir même les capturer », a déclaré Kriechbaumer à 45Secondes.fr dans un e-mail. « Heureusement, ils se sont ouverts au bon moment. Voir les anneaux de Saturne et Jupiter avec certaines de ses lunes apparaître côte à côte dans votre viseur est un moment incroyable. »

« Tout le monde devrait sortir et faire l’expérience de regarder les planètes et le ciel nocturne une fois dans sa vie », a-t-il ajouté.

Éblouissant comme il apparaît de la Terre, Saturne et Jupiter n’étaient pas particulièrement proches l’un de l’autre pendant la conjonction, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Jupiter est actuellement à environ 550 millions de miles (890 millions de kilomètres) de la Terre, soit environ 5,9 fois la distance de la Terre au Soleil, tandis que Saturne est à environ 1 milliard de miles (1,6 milliard de km) de la Terre, soit environ 10,8 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Les unes par rapport aux autres, les planètes étaient encore distantes de 724 millions de km. Ils nous regardent tout simplement parce que l’orbite de Jupiter l’a amené dans la ligne entre la Terre et Saturne.

