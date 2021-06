Juno de la NASA effectuera la visite la plus proche de Ganymède, la plus grande lune de Jupiter en 20 ans

Ganymède , préparez-vous pour votre gros plan.

Aucune sonde n’a obtenu une bonne vue de la plus grande lune de Jupiter depuis 2000, lorsque la NASA Vaisseau spatial Galilée passé le monde étrange, qui est la plus grande lune de tout le système solaire. Mais le lundi 7 juin, à 13h35 HAE (17h35 GMT), la NASA Junon le vaisseau spatial survolera à seulement 1038 kilomètres (645 miles) au-dessus de la surface de Ganymède, rassemblant ainsi une multitude d’observations.

« Juno transporte une suite d’instruments sensibles capables de voir Ganymède d’une manière jamais possible auparavant », chercheur principal Scott Bolton, scientifique de l’espace au Southwest Research Institute de San Antonio, a déclaré dans un communiqué de la NASA . « En volant si près, nous ferons entrer l’exploration de Ganymède dans le 21e siècle. »

Ganymède est un monde fascinant pour les scientifiques. Malgré son statut de lune, elle est plus grande que la minuscule planète Mercure et est la seule lune à arborer un champ magnétique, une bulle de particules chargées appelée magnétosphère. Jusqu’à présent, le seul vaisseau spatial à avoir un bon aperçu de Ganymède était le jumeau de la NASA Voyageur sondes en 1979 et le vaisseau spatial Galileo, qui a survolé la lune en 2000.

L’énorme lune jovienne sera une cible principale de la mission Jupiter Icy Moons Explorer de l’Agence spatiale européenne, connue sous le nom de JUS , qui doit être lancé l’année prochaine et arriver dans le système Jupiter en 2029. Mais c’est long à attendre, et Juno, qui a été lancé en 2011, porte une technologie nettement plus puissante que les vaisseaux spatiaux Voyagers et Galileo.

Les scientifiques sont donc ravis de profiter de l’opportunité Juno. Pendant le survol, plusieurs instruments du vaisseau spatial observeront Ganymède, notamment trois caméras différentes, des instruments radio, le spectrographe ultraviolet (UVS), les instruments Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) et le radiomètre à micro-ondes (MWR).

Les mesures de ce dernier instrument sont particulièrement intrigantes pour les scientifiques, qui espèrent les utiliser pour identifier les différents ingrédients dans les zones plus claires et plus sombres de la coquille de glace de Ganymède.

Et parmi les caméras étudiant la lune, il y aura bien sûr la même JunoCam qui a pris des portraits si époustouflants de la géante gazeuse tout au long de la mission. Cependant, comme la lune glacée apparaîtra et disparaîtra en seulement 25 minutes, les scientifiques de la mission s’attendent à ce que l’instrument ne puisse prendre que cinq images de Ganymède pendant la rencontre.

Mais malgré l’excitation du survol inhabituel de la lune, les scientifiques de Juno ne peuvent pas perdre de vue une étape importante dans la foulée de l’enquête Ganymède, lorsque le vaisseau spatial effectue un autre survol de sa cible habituelle, Jupiter lui-même.

« Littéralement, chaque seconde compte », a déclaré Matt Johnson, responsable de la mission Juno au JPL, dans le même communiqué. « Lundi, nous allons dépasser Ganymède à près de 12 miles par seconde (19 kilomètres par seconde). Moins de 24 heures plus tard, nous effectuons notre 33e passage scientifique de Jupiter – criant bas au-dessus des sommets des nuages, à environ 36 miles par seconde (58 kilomètres par seconde).

Cela signifie que Juno zoomera près de Ganymède à une vitesse d’environ 43 200 mph (69 523 km/h), puis tournera autour de Jupiter à une vitesse énorme de 129 600 mph (208 571 km/h). Mais Juno est prêt pour cela, a déclaré Johnson.

« Ça va être une course folle. »

